CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçilerin maaşlarını taksite bağladı! Emekçiler isyan etti





AYLIK 15 BİN, YATAN 2 BİN LİRA

Kent A.Ş. çalışanı M.Y.: Sadaka verir gibi maaş veriyorlar. Maalesef birçok arkadaşımız aldığı borcu ödeyemediği için tefecilerin eline düşmüş durumda. Ben bugüne kadar bankadan 4 seferde 200 bin lira kredi çektim. Resmen batmış durumdayım. İçimizde borçlarını ödeyemediği için tehdit alanlar dahi var. Bize 'Şirket zor durumda' diyorlar. Ben kesinlikle buna inanmıyorum. İstedikleri zaman istedikleri yere çok güzel bir şekilde harcamalar yapıyorlar. İşçinin maaşını ödemeye gelince 'Para yok' diyorlar. Aylığım 15 bin lira olmasına rağmen bana ödenen para bin-2 bin lira. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Cebinde para olmadığı için çocuğunuzun istediği bir şeyi alamamak kadar acı bir durum var mı? Adeta intiharın eşiğine geldik.

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