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    • 15.04.2023 22:43
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    Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmit’te, Kocaeli Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Tören sonrası hastaneyi ziyaret edip incelemelerde bulundu. Sosyal medya hesabından da Kocaeli'ne teşekkür paylaşımında bulunan Erdoğan "Adı koca, gönlü yüce; tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli’nin tüm güzel insanlarına selamlarımı yolluyorum" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan hastane ziyareti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmit'te, Kocaeli Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.



    Törende Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve davetliler yer aldı.

    TÖREN SONRASI HASTANEYİ ZİYARET ETTİ
    Başkan Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nin ardından hastaneyi ziyaret edip incelemelerde bulundu.



        Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalara da ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.



        Sosyal medya hesabından da Kocaeli'ne teşekkür paylaşımında bulunan Erdoğan "Adı koca, gönlü yüce; tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına selamlarımı yolluyorum" ifadelerini kullandı.

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