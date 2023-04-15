Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti





Sosyal medya hesabından da Kocaeli'ne teşekkür paylaşımında bulunan Erdoğan "Adı koca, gönlü yüce; tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına selamlarımı yolluyorum" ifadelerini kullandı.

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