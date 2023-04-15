Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmit'te, Kocaeli Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
Törende Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve davetliler yer aldı.
TÖREN SONRASI HASTANEYİ ZİYARET ETTİ
Başkan Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nin ardından hastaneyi ziyaret edip incelemelerde bulundu.