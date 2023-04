Almanya'da PKK sempatizanları sokağa döküldü! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp, bebek katili Öcalan'a özgürlük diye böğürdüler

HER SEÇİM DÖNEMİ AVRUPA'DAN AYNI GÖRÜNTÜLER!

Diğer yandan Avrupa her seçim döneminde olduğu gibi yine çifte standardı ortaya koyuyor. Almanya'da seçim öncesi Cumhur İttifakı'nın her organizasyonuna kapılar kapatılırken Millet İttifakı'na olağanüstü bir destek sağlanıyor.



AK PARTİ'YE KÖSTEK CHP'YE DESTEK

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili Bülent Bilgi şu ifadeleri kullanmıştı:

Seçim yasağı sadece Cumhur İttifakı partilerine uygulanıyor. Millet İttifakı partilerine destek veriyorlar. Mesela okulların salonlarını kendilerine tahsis ediyorlar. Cumhur İttifakı'nın partilerine özellikle köstek oluyorlar. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasiden bahseden Almanya ve Hollanda'da çifte standart uygulanıyor. Bu aslında direkt olmasa bile dolaylı da olsa seçimlere müdahaledir. Eğer bir yasa varsa bu herkese aynı şekilde uygulansın. Maalesef çifte standardı her zaman olduğu gibi bu sefer de görüyoruz.



CHP-HDP-KANDİL AYNI NOKTADA BULUŞTU

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...

Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.