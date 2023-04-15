Almanya'da PKK sempatizanları sokağa döküldü! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp, bebek katili Öcalan'a özgürlük diye böğürdüler

Avrupa'da terör örgütü PKK/YPG'nin son adresi Almanya oldu. Avrupa Birliği PKK'yı 2004 yılında terör örgütü listesine alsa da PKK/YPG mensupları İsve, Fransa ve Almanya'da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Son olarak Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK/YPG sempatizanları iğrenç bir eylem düzenledi.
Muhalefetin terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadi tepki çekerken Almanya'dan da skandal görüntüler geldi.
Günler öncesinde Avrupa genelinde tüm PKK'lıların Almanya'nın Düsseldorf şehrinde eylem gerçekleştirmesi için yapılan çağrıların ardından PKK sempatizanları sokaklara döküldü.
BEBEK KATİLİ ÖCALANA ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI
Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin seçim çalışmaları için engeller çıkaran Almanya, HDP'nin hadsiz eylemine onay verdi.
Millet İttifakının HDP'ye masada yer açmasının ardından tutuklu bulunan Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan gibi isimlere özgürlük verileceği vaadi verdiği bilinirken Almanya'daki gösterilerde Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı. Terör elebaşı Öcalan'ın posterlerini açan grup Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin sloganlar attı.