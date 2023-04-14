Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi bugün ibadete açılacak

Diyarbakır'da bölgenin tarihine ve mimari tarzına uygunluk esasına göre inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi, bugün ibadete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, açılışını yapacağı Selahaddin Eyyubi Camisi'nde avlu da dahil aynı anda toplam 25 bin kişi ibadet edebilecek.
Yapımı 6 yılda tamamlanan cami, Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir semtinde yaptırıldı.
Toplam 43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan caminin bünyesinde 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu ile 500 araçlık otopark yer alıyor. Caminin külliyesinde 2 bin 400 metrekarelik bir kafeterya, kütüphane ve gençlik merkezi, yüz ölçümü 4 bin metrekareyi bulan ofis ve eğitim alanları da bulunuyor.