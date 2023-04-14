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    • 14.04.2023 07:04
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    • 14.04.2023 07:17
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    Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi bugün ibadete açılacak

    Diyarbakır’da 6 yıl önce temeli atılan, aynı anda 25 bin kişinin ibadet edebileceği Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak törenle açılacak. Her bir kapısının ayrı ismi bulunan caminin yanlarındaki 4 kapı Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa'nın adlarını taşırken ana kapıda ise Hz. Muhammed'in ismi yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Diyarbakır’da yeni mabed! Her kapısında ayrı bir anlam

    Diyarbakır'da bölgenin tarihine ve mimari tarzına uygunluk esasına göre inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi, bugün ibadete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, açılışını yapacağı Selahaddin Eyyubi Camisi'nde avlu da dahil aynı anda toplam 25 bin kişi ibadet edebilecek.

    Yapımı 6 yılda tamamlanan cami, Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir semtinde yaptırıldı.

    Toplam 43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan caminin bünyesinde 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu ile 500 araçlık otopark yer alıyor. Caminin külliyesinde 2 bin 400 metrekarelik bir kafeterya, kütüphane ve gençlik merkezi, yüz ölçümü 4 bin metrekareyi bulan ofis ve eğitim alanları da bulunuyor.

        Her bir kapısının ayrı ismi bulunan caminin yanlarındaki 4 kapı Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa'nın adlarını taşırken ana kapıda ise Hz. Muhammed'in ismi yer alıyor.

        Ağırlıklı olarak bölgenin bazalt, beyaz ve sarı taşlarının kullanıldığı cami hem Mezopotamya hem Selçuklu hem de Osmanlı izleri taşıyor.

        CAMİDE SADELİK ÖN PLANA ÇIKIYOR
        Dört minarenin kare, ana kubbe de dahil toplamı 56 kubbenin sekizgen formları yöredeki tarihi mimarinin karakteristiklerini yansıtıyor. İçeride tezyinat ve süsleme değil sadelik ön plana çıkıyor.
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            Emlak Konut
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi bugün ibadete açılacak
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