AK Parti Muğla Milletvekili adayları! 28. dönem AK Parti MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi! AK Parti Muğla adayları kimler?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

14 Mayıs tarihinde 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi gerçekleştirilecek. Sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. 2019 seçimlerindeki ücretler şu şekilde olmuştu:

Başkan ve üyeler için 261,00 TL,

Siyasi Parti Temsilcileri için de 130,00 TL