Yunan'ın Doğu Akdeniz korkusu: "Erdoğan seçimlerde darbe almalı"



TAKOZ MUHALEFETİN KİRLİ KALEMLERİNDEN DÜŞMANDAN BETER TUTUM: 2 BOMBA İLE BATIRILIR

TCG Anadolu sadece Yunan'ı değil takoz muhalefetin kirli kalemlerini de rahatsız etti. CHP yandaşı kanallarda düşmanca yorumlar yapılıp nefret kusuldu.



CHP tarafından fonlanan Halk TV sunucularından Ayşenur Arslan, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" derken Orhan Bursalı da TCG Anadolu'nun yukarıdan 2 bomba ile batırılabileceğini söyledi.



Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da "Bir milli gemi projesinde üretilen bir çıkarma gemisi, İHA-SİHA gemisi diye bir kavram yok" diyerek aklınca dev hamleyi küçümsedi.



CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk ise "Böyle bir şeye ihtiyacımız yok" diyerek TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN