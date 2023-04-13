Ulusal Staj Programı'nın "2023 stajyer havuzu" işverenlerin erişimine açıldı: Depremden etkilenen öğrencilere öncelik verilecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu yıl başvuru sayısı 400 bini aşan programın, hem yükseköğretimdeki her bir gencin staj ihtiyacını karşılayacak kapsam ve niteliğe ulaştığı hem de kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere erişimini kolaylaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, "Gençlerimizin iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleyerek becerilerini yetkinliğe dönüştürmelerini hedefleyen programla, 2023 yılında 150 bini kamu kurumlarında, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 binden fazla gence staj imkanı sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca kamu kurumları, Ulusal Staj Programı stajyerlerine asgari ücret ödeyecekler." ifadesi kullanıldı.
Program kapsamında staj yapacak her bir gencin, başta "iş sağlığı ve güvenliği" ile "depreme hazırlık" olmak üzere sertifikalı uyum, gelişim ve iletişim eğitimleri alacağı belirtilen açıklamada, programa başvuru yapan her üniversite öğrencisinin liseden lisans son sınıfa kadar gerçekleştirdikleri uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performansın yenilikçi, bilimsel ve objektif yöntemle değerlendirildiği ifade edildi.
Öğrencilerin "Akademik/Mesleki", "Sanatsal/Sosyal" ve "Sportif" alanlardaki yeterlilik puanlarının hesaplandığı ve "Aday Profili"ne eklendiği kaydedilen açıklamada, "Adayların profili; işverenlerin erişim sağlayabileceği stajyer havuzuna kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek aktarılmıştır. Böylece işverenler, ihtiyaç duyduğu nitelikteki adaylara, kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif göndermektedir. Stajyer havuzu, 2023 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak." ifadelerine yer verildi.