TCG Anadolu Yunan'ın kuyruğunu tutuşturdu! Atasının akıbetini bilmeyen Theodoratos'tan küstah sözler: Erdoğan seçimi kazanırsa vurulmalı

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyonun adayı binbir tartışmanın gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Öte yandan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de maksimalist hayaller kurup, silahlandırılmaması gereken adaları askeri yığınak haline getiren Yunanistan, seçim sürecini soluksuz izliyor.
"TÜRKLER EGE İÇİN MOTORLARI ISITIYOR"
Türkiye son olarak dünyanın ilk SİHA gemisi olan, Deniz Kuvvetleri'nin göz bebeği TCG Anadolu'yu hizmete aldı. Bu durum Atina'da hazımsızlığa yol açtı.
Yunan basınında korku manşetleri sıralandı, "Türkler Ege için motorları ısıtıyor" denildi.
HADSİZ YUNAN'DAN KÜSTAH YORUM: "ERDOĞAN SEÇİMLERİ KAZANIRSA VURULMALI"
Gelişme üzerine İoannis Theodoratos isimli Yunan televizyoncu ekran karşısına geçti, hadsiz ve küstah yorumlarını birbiri ardına sıraladı.
TCG Anadolu hazımsızlığı tutan Theodoratos, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda suikaste kurban gitmesi gerektiğini söyleyerek "Erdoğan seçimleri kazanırsa vurulmalı" ifadelerini kullandı.