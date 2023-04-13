Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Milletim zora sokmadan ışı ilk turda bitirir

Başkan Erdoğan, katıldığı bir özel TV'deki programda gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. İşte Erdoğan'ın çarpıcı mesajları:

BU ülkeye bir daha o karanlık koalisyon dönemlerini, kirli bakanlık pazarlıklarını, Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz.

Milletimin işi zora sokmadan ilk turda bitireceğine inanıyorum. Bu kararlığı da gördüm. 14 Mayıs kırılma noktası olacaktır.

Muhalefet herkese başkan yardımcılığı sözü verdi. Mesele koltuk, koltuk ver ki sadık olsunlar.

CHP, 'IMF ile ilişkiler başlamalı' diye propaganda yaptı.

7'li koalisyonun teröristbaşı, FETÖ gibi vaatleri var.

Bay Bay Kemal, parasını verir TOGG'u alır.

(GENEL AF) Hukuk devleti içerisinde, bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Bu, hukuk devletinin ahlaki anlayışına uygun değildir.

(TCG ANADOLU GEMİSİ) Yeni bir adım daha atıyoruz, görüşmeleri yapıyoruz. Bunun bir misli büyüğünü daha inşa edeceğiz.

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