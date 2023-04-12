YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI! Seçmen kütüğü listesine nereden bakılır? Seçmen bilgi kağıdı almak zorunlu mu, ne zaman gelir?

Seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı hem de partilerin milletvekilliği için oy kullanılacak. Yurt dışında oy kullanma işlemleri 27 Nisan itibarıyla başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu, seçmen sandıkları açıklanma tarihi takvimi yayımlandı.
SEÇMEN SANDIKLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre seçmen sandıkları 12 Nisan'da açıklanacak. 12 Nisan Çarşamba günü vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Yayımlanan takvimde "12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek." ifadeleri yer alıyor.
HANGİ SANDIKTA, OKULDA OY KULLANACAĞIM?
Seçmen sandık sorgulama işlemi her seçim öncesi milyonlarca vatandaş tarafından gerçekleştiriliyor. Oy kullanacak seçmenler, e-devlet içerisinde yer alan YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemlerini kullanabiliyor. Önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek uygulamada kişiler hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.