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    • 11.04.2023 09:59
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    Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla! Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklayacak

    Son dakika haberi! AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk bölümünde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer verilecek, "Geleceğe birlikte yürüyeceğiz" vurgusu yapılacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam!

    AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

    AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİNİ BUGÜN AÇIKLAYACAK | VİDEO İZLE

    DEPREMLER NEDENİYLE SADE BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLECEK
    Programda, AK Parti kampanyasının ana temasını oluşturan "Doğruluk" ve "Türkiye Yüzyılı" içerikli 4-5 dakikalık film izletilecek.

    AK Parti'nin İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen, imzasının bulunduğu Türkiye Yüzyılı kampanyasının müziklerini korosuyla seslendirecek.

    Programa, AK Parti'nin MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları, kurucular kurulu, il başkanları, il gençlik ve kadın kolları başkanları, belediye başkanları katılacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sade bir program gerçekleştirilecek.

    20 YILLIK KAZANIMLAR SIRALANACAK
    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan seçim beyannamesinde "Doğru adımlarla yola devam" sloganı kullanılacak.

    AK Parti iktidarlarının 20 yıllık hizmetlerine yer verilecek beyannamede, "Türkiye için hemen şimdi" sloganıyla sanayiden yüksek teknolojiye, eğitimden dış politikaya, savunma sanayisinden enerjiye, tarımdan sosyal ve kültürel yaşama, sağlıktan gençlik ve spora kadar birçok alandaki kazanımlar sıralanacak.

    DEPREM YARALARININ SARILMASINA DÖNÜK ADIMLAR BEYANNAMEDE YER ALACAK
    Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk bölümünde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer verilecek, "Geleceğe birlikte yürüyeceğiz" vurgusu yapılacak.

    Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşümlerle dirençli şehirlerin oluşturulması, seçim beyannamesinde önemli yer tutacak.

    KALKINMA YATIRIMLARI ÖNE ÇIKACAK
    Başkan Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar "Türkiye Yüzyılı" çatısı altında seçim beyannamesinde öne çıkarılacak.

    Ekonomi, çevre, aile, adalet ve özgürlüklere ilişkin başlıkların detaylı şekilde işleneceği beyannamede gençler ve kadınlar için de ayrı bir başlık bulunacak.



        LOGO, AFİŞ, BROŞÜR TASARIMLARI BELİRLENDİ
        Bu bağlamda AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirledi. Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları da hazır.



        DOĞRU ADIMLARLA YOLA DEVAM
        AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak.

        Aday broşürlerinin ön yüzünde Başkan Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız." sözü ile fotoğrafı yer alacak. Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.



        Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.



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