Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.04.2023 16:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2023 17:01
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Naci Görür'e 'Köprü yol ve havalimanı' tepkisi: Senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yol, havalimanı köprü ve kanal gibi yatırımları küçümseyen Prof. Dr. Naci Görür'e sert bir tepki geldi. Erdoğan isim vermeden Naci Görür'e yüklenerek, "Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Naci Görür’e tepki!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e sert bir tepki geldi.

    Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti.

    Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin imza attığı projeyi küçümseyenlere sert tepki gösterdi.

    "BU ADAM PROFESÖR DÜŞÜNÜN"
    Erdoğan isim vermeden Prof. Dr. Naci Görür'e yüklenerek, "Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç." ifadelerini kullandı.

    "MÜSVEDDE BU"
    Erdoğan şunları söyledi;

    "Geçen akşam bir televizyon kanalında, bir profesör, ne derse beğenirsiniz, profesör, 'köprü, baraj, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle?' Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç. Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle? Eğitimde yoksun, sağlıkta yoksun, ulaşımda yoksun, adalette yoksun, emniyette yoksun. Neymiş, 'domates, patates.'

    "VAH ZAVALLI"
    Vah zavallı vah. Bunlar olmadıktan sonra senin domatesin de olmaz, patatesin de olmaz. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihinlerde ama demek ki bu profesörün zihinlerinde bir değişim olmamış."

        NACİ GÖRÜR NELER SÖYLEMİŞT?
        Başkan Erdoğan isim vermese de o Prof.'un Naci Görür olduğu anlaşıldı.

        Öyle ki, Geçtiğimiz gün 75'inci Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda bir konuşma yapan Naci Görür, Türkiye'nin yatırımlarını küçümseyen ifadelere imza attı.

        Deprem üzerinden projeleri eleştiren Naci Görür, "Millet olarak biz ne yol istiyoruz ne havalimanı istiyoruz ne köprü istiyoruz ne kanal istiyoruz." dedi. Görür sözlerinin devamında sadece halkın can güvenliğinin sağlanmasını istediklerini iddia ederek, "Devlet bunu yapsın" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bay Bay Kemal bak burada ne var
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Naci Görür'e 'Köprü yol ve havalimanı' tepkisi: Senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?
            loading
            SON DAKİKA