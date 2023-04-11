Başkan Erdoğan'dan Naci Görür'e 'Köprü yol ve havalimanı' tepkisi: Senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e sert bir tepki geldi.
Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin imza attığı projeyi küçümseyenlere sert tepki gösterdi.
"BU ADAM PROFESÖR DÜŞÜNÜN"
Erdoğan isim vermeden Prof. Dr. Naci Görür'e yüklenerek, "Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç." ifadelerini kullandı.
"MÜSVEDDE BU"
Erdoğan şunları söyledi;
"Geçen akşam bir televizyon kanalında, bir profesör, ne derse beğenirsiniz, profesör, 'köprü, baraj, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle?' Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç. Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle? Eğitimde yoksun, sağlıkta yoksun, ulaşımda yoksun, adalette yoksun, emniyette yoksun. Neymiş, 'domates, patates.'
"VAH ZAVALLI"
Vah zavallı vah. Bunlar olmadıktan sonra senin domatesin de olmaz, patatesin de olmaz. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihinlerde ama demek ki bu profesörün zihinlerinde bir değişim olmamış."