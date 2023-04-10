Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor!

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor. TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatıldı.
TCG ANADOLU HAZIR | VİDEO İZLE
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILACAĞI TÖRENLE TESLİM EDİLECEK
Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı. Gemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.
TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.
Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.