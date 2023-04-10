Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla! AK Parti Seçim Beyannamesi Başkan Erdoğan liderliğinde açıklanacak: Zaferin şifresi kampanya broşüründe





LOGO, AFİŞ, BROŞÜR TASARIMLARI BELİRLENDİ

Bu bağlamda AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirledi.

SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLANACAK

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.



"TÜRKİYE İÇİN HEMEN ŞİMDİ"

Beyannamede "Türkiye için hemen şimdi" vurgusu yapılacak. AK Parti iktidarlarının hizmet ve icraatları hatırlatılacak.Savunma sanayiinden enerjiye, sağlıktan tarıma kadar pek çok alandaki başarılar sıralanacak.



ŞAHLANIŞ DÖNEMİ

Beyannamede "doğruluk" teması öne çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemde yapılması planlanan kalkınma yatırımları anlatılacak. Atılacak demokratik ve sosyal adımlara yer verilecek.

2023'E ÖZEL 23 BAŞLIK

23 başlık altında hazırlanan beyannamede gençlere ve kadınlara yönelik mesajlar verilecek. Ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet ve özgürlük alanları da beyannamede önemli başlıklar olarak yerini alacak.

DEPREM YARALARININ SARILMASINA YÖNELİK ADIMLAR VURGULANACAK

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşa ve ihyası ile kentsel dönüşüme de ayrıca vurgu yapılacak. Asrın felaketi nedeniyle sade bir şekilde düzenlenecek programda yalnızca seçim beyannamesinin detayları paylaşılmayacak. AK Parti listesinden seçime girecek 600 milletvekili adayı tek tek seçmene tanıtılacak.







Öte yandan kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları da belirlendi.