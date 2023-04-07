Başkan Erdoğan açılışı yapacak! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete giriyor: "İstanbul'a yeni bir soluk"

CHP'Lİ İBB'NİN YAPMADIĞI YOLU DA BAKANLIK YAPMIŞTI

Karaismailoğlu, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin bu hastanenin kara yolu bağlantısını da yapmadığını, metro gibi onu da kendilerinin hayata geçirdiklerini kaydederek, "Yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarını hızlandırdık. İBB'den devraldığımızda sadece yüzde 5'ini tamamlayabildikleri metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı ve İstanbulluların hizmetine sunulmaya hazır hale getirildi." şeklinde konuştu.

ŞEHİR HASTANESİ İLE KENT MERKEZİ ARASINDA HIZLI VE EKONOMİK ULAŞIM İMKANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bu hattın işletmeye alınmasıyla kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım inşa ederken diğer toplu taşıma modları aracılığıyla entegrasyon sağlayacaklarını söyledi.

Projenin entegre olacağı diğer hatlar ile ulaşımda sağlayacağı kolaylıklara ilişkin bilgiler veren Karaismailoğlu, "Biz projelerimizi mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ediyoruz. İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Çamlıca Kulesi gibi tüm bu projelerimiz, estetik ve özgün mimarileriyle Türkiye'yi ilk kez gören yabancı ziyaretçiler üzerinde son derece olumlu etkiler bırakıyor." açıklamasında bulundu.

Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetin İstanbul'daki hizmet sürecinin bitmediğini kaydederek, "Biz, her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz." diye konuştu.