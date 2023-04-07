Başkan Erdoğan açılışı yapacak! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete giriyor: "İstanbul'a yeni bir soluk"

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın hizmete girecek.
İSTANBUL'A BİR METRO DAHA | VİDEO İZLE
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'u modern ulaşım altyapısıyla hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdıklarını ve çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdüklerini söyledi.
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete alarak İstanbul kent içi raylı sistem ağının gücüne güç katacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbul şehir içi trafiğinde sıkışıklığın azalması ve vatandaşlarımızın yaşamının kolaylaşması adına yeni bir soluk aldıracağız." diye konuştu.
Karaismailoğlu, özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini kaydederek, bu noktada bakanlık olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşamının kabusa dönüşmemesi için çok önemli raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ve yenilerini yapmaya devam ettiklerini anlattı.