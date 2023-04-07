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    • 08.04.2023 17:25
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    Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete giriyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İBB'nin tamamlayamayıp bakanlığın tamamladığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan, "İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın gündeminde seccadeyi ayaklar altına alan Kemal Kılıçdaroğlu da var idi... Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem" dedi. TOGG'un teslimatlarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, Aliyev'den sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de TOGG gideceğini söyledi. Başkan Erdoğan pazartesi gününü işaret ederek "Uçak gemimizi devreye alıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz" açıklamasını yaptı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlayamadığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devralarak bitirdiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açıldı.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    "Bugün İstanbulumuzun önemli bir meselesini çözmek için buradayız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattının açılışını yapıyoruz. Uzunluğu 6,2 km'yi bulan metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum.

    "BİRİLERİNİN İHTİRASLARINA KURBAN EDEMEYİZ"
    İstanbul'u yeraltından ve yer üstünden demirağlarla örme vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

    Nerede eksik, sıkıntı, ihtiyaç varsa müdahale ediyor; yapmaktan çekinmiyoruz. Asıl sorumlusu becerip devam ettiremediği için bu metro hattını büyükşehir belediyesi yapmadığı için bakanlığımız devraldı.

    "İSTANBULLULAR BUNLARA DERSİ VERECEK"
    3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek. Şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devraldığında ilerleme oranı yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ayda metro hattını açılışa hazır hale getirdi.

    Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise toplam 55,7 km uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistemi 354,5 km'ye ulaştı. Projeler bittiğinde bu rakam 380 km'nin üzerine çıkacak. Yüzde 50'sinden fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak.

    Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de böyle iş yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler yerine tüm enerjimizi İstanbul'a ve İstanbulluya hizmet etmek aldı.

    Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum.

    Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazanınızı tebrik ediyorum. Birileri seccadenin üzerine ayakkabı ile basabilir. Ne yapalım; bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem.

    DEPREMZEDELER İÇİN EV İNŞAATI
    Deprem bölgesinde 650 bin konut ve köy evi yapacağız. 1 yıl içerisinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdiye kadar afetlerin tamamında bunu yaptık. Tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturduk.

    Buradan iddia ile söylüyorum; Türkiye'de böylesi büyük bir afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Nasıl at binenin, kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir.

    Bütün bu yatırımlar İHA'lar, SİHA'lar, Akıncılar. Pazartesi günü uçak gemimizi devreye alıyoruz. Yarın Pendik'teyiz orada da açılışımız var. Birileri laf biz ise iş yaparız.

    Kendi aralarında her gün kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 8'li, 9'lu olabilir. 4 yavru CHP'nin yanında yer aldı. Biz milletimizle buradayız. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun."


    BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI
    Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün hizmete giriyor.

    İSTANBUL'A BİR METRO DAHA | VİDEO İZLE

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de projeye ilişkin bilgi verdi.

    Karaismailoğlu şunları söyledi;
    "Burası bir metro istasyonu. Aslında botanik parkına benziyor. Burası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin içinde bulunduğu bir metro istasyonu. Hattımız 6,2 kilometre uzunluğunda. Başakşehir Metro Kentten başlıyor, Metro Kent'in arkası da Bağcılar-Kirazlı'ya kadar uzanan hatta Aksaray-Otogar'dan Bağcılar'a kadar uzanan hattın devamı.

    Bu hatla birlikte Metro Kent'ten Kayaşehir'e bağlantısını tamamlamış oluyoruz. Hattımızın içinde 4 tane istasyonumuz var. Bu istasyonlarla birlikte özellikle Şehir Hastanesi için günlük 100 bine yakın bir insan hareketi var. Vatandaşımızın daha konforlu bir şekilde hastaneye gelmesini sağlayacak.."

    BAKAN KARAİSMAİLOĞLU METRO HATTININ İÇİNDEN PAYLAŞTI
    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu metro hattının içinden görüntüler paylaştı.

    Karaismailoğlu, "Açılışa dakikalar kaldı. Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Milletimize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.


    SAATİ BELLİ OLDU
    Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Karaismailoğlu, açılışın saat 15.30'da Kayaşehir İstasyonu'nda yapılacağını bildirdi.

    Karaismailoğlu, "Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Bugün açıyoruz!" ifadelerini kullandı.

    Karaismailoğlu dün yaptığı paylaşımda "Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı için geri sayım başladı! Yarın hizmete açıyoruz!" dedi.

    Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete alarak İstanbul kent içi raylı sistem ağının gücüne güç katacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbul şehir içi trafiğinde sıkışıklığın azalması ve vatandaşlarımızın yaşamının kolaylaşması adına yeni bir soluk aldıracağız." diye konuştu.

    Karaismailoğlu, özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini kaydederek, bu noktada bakanlık olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşamının kabusa dönüşmemesi için çok önemli raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ve yenilerini yapmaya devam ettiklerini anlattı.

        İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını aktaran Karaismailoğlu, kentte hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

        "İSTANBUL'DA 318,3 KİLOMETRE METRO HATTINI TAMAMLADIK"
        Bakan Karaismailoğlu, yarın açılacak Başakşehir-Kayaşehir projesinin yanı sıra 5 ayrı metro hattında çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, İstanbul'da yapımını tamamladıkları metro hattı uzunluğunun 318,3 kilometre olduğunu, yapımı devam edenler bittiğinde bu rakamın 380,2 kilometreye yükseleceğini söyledi.

        İstanbul'un toplamda 1.100 kilometre metro ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yerel yönetim görevini yerine getirmezken, bir metro hattını 80 yılda bitirecek bir hızda ilerlerken, bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyor ve İstanbul'un eksiklerini tamamlıyoruz. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir hattımızda Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunuyor. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek."

        CHP'Lİ İBB'NİN YAPMADIĞI YOLU DA BAKANLIK YAPMIŞTI
        Karaismailoğlu, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin bu hastanenin kara yolu bağlantısını da yapmadığını, metro gibi onu da kendilerinin hayata geçirdiklerini kaydederek, "Yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarını hızlandırdık. İBB'den devraldığımızda sadece yüzde 5'ini tamamlayabildikleri metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı ve İstanbulluların hizmetine sunulmaya hazır hale getirildi." şeklinde konuştu.

        ŞEHİR HASTANESİ İLE KENT MERKEZİ ARASINDA HIZLI VE EKONOMİK ULAŞIM İMKANI
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bu hattın işletmeye alınmasıyla kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım inşa ederken diğer toplu taşıma modları aracılığıyla entegrasyon sağlayacaklarını söyledi.

        Projenin entegre olacağı diğer hatlar ile ulaşımda sağlayacağı kolaylıklara ilişkin bilgiler veren Karaismailoğlu, "Biz projelerimizi mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ediyoruz. İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Çamlıca Kulesi gibi tüm bu projelerimiz, estetik ve özgün mimarileriyle Türkiye'yi ilk kez gören yabancı ziyaretçiler üzerinde son derece olumlu etkiler bırakıyor." açıklamasında bulundu.

        Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetin İstanbul'daki hizmet sürecinin bitmediğini kaydederek, "Biz, her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz." diye konuştu.

            İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacaklarını ve çalışacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da en hızlı ve doğru biçimde sürdüreceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız." ifadelerini kullandı.

            BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN İSTANBULLULARA ÇAĞRI
            Bakan Karaismailoğlu, 20 yılda sözünü verdikleri tüm projeleri yaptıklarını belirterek, 100 yılda gerçek olabilecek projeleri kısa süreye sığdırdıklarını söyledi.

            Türk milletinin her zaman kendilerine güvendiğini ve en büyük gücü bu güvenden aldıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Biz de bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Yarın saat 16.00'da Kayaşehir İstasyonu'nda gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm İstanbulluları bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

            Karaismailoğlu, açıklamasının ardından incelemelerine bir süre daha devam ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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            Haberler Güncel Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete giriyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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