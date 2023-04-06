AK Parti Milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? Liste tamamlandı! AK Parti 28. Dönem Milletvekili adayları ne zaman belli olacak?

50 PUAN VE ALTI ALANLAR ELENDİ

AK Parti, milletvekili olmak isteyen 6 bin 25 aday adayı ile yüz yüze mülakat yapmıştı. Puanlama sistemine göre yapılan mülakatlar sırasında, 50 puan ve altı alan adayların elendiği, 100 puana yakın adayların ise liste başına alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi.