AK Parti Milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? Liste tamamlandı! AK Parti 28. Dönem Milletvekili adayları ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün İstanbul, Ankara ve İzmir listelerine son şeklini verdiği, listelerde son ana kadar bir değişiklik olmazsa 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı belirtildi. Peki, AK Parti Milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MHP Milletvekili adaylarının belli olmasının ardından birçok kişi AK Parti milletvekili adayları ne zaman belli olacak sorusuna cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmese de listenin önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.
40 İLE GİDECEK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bayramdan sonra 14 Mayıs'a kadar 40 ile gideceği kaydedildi. Erdoğan'ın deprem bölgelerinde miting yapmamasına dair alınan kararda da henüz bir değişikliğin olmadığı öğrenildi.