The Economist'in 14 Mayıs’taki öngörüsü: Erdoğan yine kazanacak

Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtlığı konusunda doktora yapan İngiliz The Economist dergisi şokta... Derginin Economist Araştırma Birimi'nde (Economist Intelligence Unit) görevli kıdemli araştırmacıları Agathe Demarais ve Adeline VanHoutte, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili geniş bir araştırma hazırladı. Analizde, "Yarış mevcut Başkan Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında olduğuna şüphe yok. Erdoğan seçim yaklaştıkça maaş artışı ve düşük kredi faizi gibi bir dizi somut adımlar attı. Muhafazakar seçmenlerin çoğunun desteğini elinde tutan Erdoğan, yeniden seçilecek" yorumu yapıldı. Agathe Demarais ve Adeline VanHoutte'nin Türkiye'de çok güvendiği kaynaklar ve bazı araştırma şirketleriyle yaptıkları görüşmelerden sonra bu analizi hazırladığı ifade edildi.