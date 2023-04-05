Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDP'den skandal açıklamalar! Cumhuriyeti ve Anayasa'yının ilk dört maddesini hedef aldılar

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDPKK'dan geldi. 7'li koalisyonun resmiyet kazanmasının ardından kirli ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaştı.
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BÖLÜCÜ TALEPLER ORTAYA ÇIKTI
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
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KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
HDPKK AĞZINDAKİ BAKLALARI ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR
Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP ağzındaki baklaları çıkarmaya devam ediyor. HDP'li Sırrı Sakık ve Nuray Özdoğan katıldıkları programda cumhuriyeti ve Anayasa'nın ilk dört maddesini hedef aldı.
BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI
"Biz önümüzdeki yüzyılda bu anayasada yer almak istiyoruz" diyen HDP'li Sırrı Sakık, "Herkese özgürlük Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Ya burada uzun süredir Öcalan üzerindeki bu fırtınayı görüyoruz. Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecriti görüyoruz. Bir hukuk devletinde bu olur mu?" ifadelerini kullandı.