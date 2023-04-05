Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDP'den skandal açıklamalar! Cumhuriyeti ve Anayasa'yının ilk dört maddesini hedef aldılar





"YÜZYILLIK CUMHURİYETİN POLİTİKALARINA MI ONAY VERECEĞİZ"

"Yüzyıllık bu ret ve inkârı bu seçimlerde halkımıza gideceğiz. Yüzyıllık cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılımızı inşa edeceğimiz demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte nasıl inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz böyle gidiyoruz."

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KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: KAPALI KAPILAR ARKASINDA SÖYLENENLERİ KAMUOYUNA AÇIKLAYIN

"Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuna paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar arkasında söylenenlerin kamuoyuna deklere edilmesi gerekir."