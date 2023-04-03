Selçuk Bayraktar'dan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ziyaret

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımı kardeşlik görevi olarak değerlendirdi.

Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda büyük başarılara imza attığını belirterek, Baykar'ın faaliyetlerinin de bu konuda öncü rol oynadığını vurguladı. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin diğer tüm alanlarda olduğu gibi savunma sanayisinde de başarıyla geliştiği vurgulandı ve iş birliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.