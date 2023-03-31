İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırının sebebi inşaatta hırsızlık! Saldırıyı Başkan Erdoğan'la ilişkilendiren Meral Akşener'e tepki üstüne tepki...

Akşener olay sonrası,"Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız." ifadeleriyle oy istedi.

Akşener Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda ise Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ederek "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" provokasyonu körükledi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısında olduklarını, hiçbir provokasyon ve saldırının amacına ulaşamayacağını bildirdi.

Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabet etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İYİ Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Buna karşın Sayın Akşener'in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sayın Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük kullandığı yakışıksız ve provakatif dili kınıyoruz." ifadelerini kullandı.