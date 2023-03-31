Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.03.2023 12:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2023 21:18
    ABONE OL

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunun sebebi inşaatta hırsızlık! Saldırıyı Başkan Erdoğan'la ilişkilendiren Meral Akşener'e tepki üstüne tepki...

    Son dakika haberi! İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, skandal bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti'den yapılan açıklamada İYİ Parti'ye geçmiş olsun dilekleri iletilirken Akşener'in tutumuna tepki gösterildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Soylu, saldırganın yakalandığını duyurdu. İl binasına gelen kurşunların sebebi de belli oldu. Polisin tespitlerine göre, inşaatın bekçisi hırsızlığa teşebbüs eden kişileri kaçırmak için ateş açtı, kurşunlar İYİ Parti il binasına isabet etti. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir. İYİ Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de “silah sesi duymadıkları” beyan edilmiştir." denildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Provokasyon yatsıya kalmadı! Kurşunların sebebi hırsızlık

    İYİ Parti İstanbul İl binasına isabet eden kurşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilendirerek provokasyona girişen Meral Akşener'e AK Parti'den sert bir yanıt geldi.

    SALDIRGAN YAKALANDI | VİDEO İZLE

    İstanbul Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti.

    KOLTUĞA SAPLANDI
    Alınan bilgiye göre, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

    TÜRK POLİSİ YAKALAR
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganın yakalandığını duyurdu. Soylu, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." ifadelerini kullandı.

    BİR TİYATRONUN DAHA SONUNA GELDİK
    Meral Akşener'in, il binamızı kurşunladılar bana oy verin diyerek siyaset yaptığı olayın aslında ne İyi Parti ile ne de Meral Akşener ile bir ilgisi yokmuş. Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi.

        ÖZEL EKİP KURULDU
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu.

        BEKÇİ GÖZALTINA ALINDI | VİDEO İZLE

        Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.

        KURŞUNLAR İNŞAAT BEKÇİSİNİN RUHSATLI SİLAHINDAN ÇIKTI
        Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını belirledi.

        Gözaltına alınan inşaat bekçisinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
        İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İYİ Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de "silah sesi duymadıkları" beyan edilmiştir." denildi.

        İşte İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama:

        İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında İl Binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları neticesinde;

        İYİ Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir.

            Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 30.03.2023 Perşembe günü (dün) saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle Şantiye Görevlisi (M.E) adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir.

            Adı geçen şüpheli şahıs olayda kullanılan tabanca ile yakalanmış olup aynı silaha ait kovanlar elde edilmiştir.

            Şüpheli şahısın ifadesinde; "hırsızlık teşebbüsünde bulunan (3) şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları,"

            İYİ Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de "silah sesi duymadıkları" beyan edilmiştir.

            Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.

            PARTİ BİNASINA SALDIRI OLDU AKŞENER OY İSTEDİ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
            Saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener büyük bir skandala imza atarak saldırıyı Başkan Erdoğan ile ilişkilendirdi ve provokasyona soyundu. Olayın ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti binasının önüne giden Akşener, saldırı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak şunları iddia etti;

            "Sayın Cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar, Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan taammüden kurşunlanmıştır. Yani bunun anlamı şu. Daha önce dendi ki bana 'Bugünler iyi günlerin, daha neler göreceksin?'. Lince uğradım. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan.' dendi. Evim basıldı. Velhasılıkelam, bu defa da 'Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma. Beni kendinle uğraştırma.' denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır."

            Akşener olay sonrası,"Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız." ifadeleriyle oy istedi.

            Akşener Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda ise Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ederek "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" provokasyonu körükledi.

            AK PARTİ'DEN TEPKİ
            AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısında olduklarını, hiçbir provokasyon ve saldırının amacına ulaşamayacağını bildirdi.

            Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabet etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İYİ Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz." değerlendirmesinde bulundu.

            Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Buna karşın Sayın Akşener'in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sayın Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük kullandığı yakışıksız ve provakatif dili kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

                İYİ Parti İstanbul il binasına yapılan saldırının faillerinin ortaya çıkacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

                "Özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınması önemlidir. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız. Bunun kadar önemli olan ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamamaktır. Sayın Akşener doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır. Sayın Akşener şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmelidir. Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz."

                "Siyasi partilere yapılan saldırılar, karşı durulması gereken eylemlerdir, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez. 14 Mayıs'ta ülkemiz için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz. Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız. Cumhurbaşkanı'mız tüm hayatı boyunca mücadelesini demokratik seçimler yoluyla verdi. Cumhurbaşkanı'mızın siyasi çizgisi provokasyonlara karşı demokratik siyasi mücadele temelinde, milletimizin desteği ve duasıyla inşa edilmiştir."

                İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: PROVOKASYON
                İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da duruma tepki gösterdi. Soylu, "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

                BİR TEPKİ DE İBRAHİM KALIN'DAN

                Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırı aydınlanmadan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilmesinin provokasyon olduğunu bildirdi.

                Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

                "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay araştırılıyor. Failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir. Olay daha aydınlanmadan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek ise bir başka provokasyondur. Bu sorumsuz tavrı reddediyor ve kınıyoruz."



                "BU ÇİRKİN SALDIRIYI SİYASİ MAKSATLA İSTİSMAR ETMEK DE DOĞRU DEĞİLDİR"
                Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınayarak, saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılacağını bildirdi.

                    Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

                    "Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir."

                    KABAKTEPE'DEN ZİYARET
                    Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, mermi isabet eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

                    Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Kabaktepe, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

                    Bunun çok müessif bir hadise olduğunu anlatan Kabaktepe, şöyle konuştu:

                    "Şiddetli bir şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Amasız ve fakatsız bu ve benzeri terör, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz. Bugün İYİ Partimize İstanbul'da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin şekilde bizi üzdü. 'Üzüldük' kelimesiyle ifade etmek yetersiz kalıyor. Hem demokrasimize hem birliğimize hem kardeşliğimize hem siyasi hayatımızın, demokrasi hayatımızın varlığı ve göstergesi olan partilerimize bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Dolayısıyla bunu kınamanın ötesinde hem davranışlarımızla hem sözlerimizle göstermeye devam edeceğiz."

                    Kabaktepe, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirterek, "Tüm İYİ Parti camiasına, milletimize geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa sürede bu hain saldırıyı gerçekleştirenler yakalanır. Türkiye'de gerek insanımıza gerek kurumlarımıza gerekse siyasilerimize veya partilerimize yönelen bu tür şiddet olaylarının karşısında hep beraber bir sıradağ gibi en ufak bir esneme yapmadan durmayı başarabilmemiz lazım." dedi.

                    Bir gazetecinin konuyu parti yönetimiyle görüşüp görüşmediklerini sorması üzerine Kabaktepe, hadiseyi duyar duymaz geldiğini, cuma namazı sonrası konuyu yönetimle değerlendireceklerini söyledi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    FETÖ yaydı, CHP - PKK atladı! Emine Erdoğan...
                    Haberler Güncel İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunun sebebi inşaatta hırsızlık! Saldırıyı Başkan Erdoğan'la ilişkilendiren Meral Akşener'e tepki üstüne tepki...
                        loading
                        SON DAKİKA