İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunun sebebi inşaatta hırsızlık! Saldırıyı Başkan Erdoğan'la ilişkilendiren Meral Akşener'e tepki üstüne tepki...

İYİ Parti İstanbul İl binasına isabet eden kurşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilendirerek provokasyona girişen Meral Akşener'e AK Parti'den sert bir yanıt geldi.
SALDIRGAN YAKALANDI | VİDEO İZLE
İstanbul Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti.
KOLTUĞA SAPLANDI
Alınan bilgiye göre, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.
TÜRK POLİSİ YAKALAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganın yakalandığını duyurdu. Soylu, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." ifadelerini kullandı.
BİR TİYATRONUN DAHA SONUNA GELDİK
Meral Akşener'in, il binamızı kurşunladılar bana oy verin diyerek siyaset yaptığı olayın aslında ne İyi Parti ile ne de Meral Akşener ile bir ilgisi yokmuş. Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi.