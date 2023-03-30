Az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtı ile ilgili cevaplar araştırılıyor. 6 Şubat tarihinde bu yana Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında güncel ve anlık deprem listeleri gündemde takip ediliyor.
DEPREM SON DAKİKA: HATAY'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Son dakika haberine göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
"OLUMSUZ BİR İHBAR ALMADIK, TARAMALARIMIZ SÜRÜYOR"
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor." dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son depremler listesi şu şekilde:
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
ADIYAMAN'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6,4 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.