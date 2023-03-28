TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Silivri kura çekimi ne zaman? 28,29 Mart TOKİ KURA TAKVİMİ 2023!

İstanbul TOKİ kura takvimi merak ediliyor. 16 Mart tarihinde başlayan kura çekimi 29 Mart tarihinde sona erecek. 20 bin 920 konutun inşa edileceği Tuzla'da hak sahibi olanlar e-Devlet üzerinden hak sahipliği ve isim listelerini sorgulayabiliyor. Peki, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...
TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL CANLI İZLENİR?
TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi TOKİ Youtube ekranı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Kura çekimleri her gün saat 10:00'da başlıyor
TOKİ 3+1, 2+1 KURA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
TOKİ İstanbul Tuzla projesinde inşa edilecek 3+1, ve 2+1 konutların kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.