TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Silivri kura çekimi ne zaman? 28,29 Mart TOKİ KURA TAKVİMİ 2023!

İstanbul TOKİ kura takvimi merak ediliyor. 16 Mart tarihinde başlayan kura çekimi 29 Mart tarihinde sona erecek. 20 bin 920 konutun inşa edileceği Tuzla'da hak sahibi olanlar e-Devlet üzerinden hak sahipliği ve isim listelerini sorgulayabiliyor. Peki, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...