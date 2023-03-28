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    • 28.03.2023 11:09
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    TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Silivri kura çekimi ne zaman? 28,29 Mart TOKİ KURA TAKVİMİ 2023!

    TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi devam ediyor. 16 Mart tarihinde çekilmeye başlanan kuralar 29 Mart tarihinde sona erecek. Tuzla'da inşa edilecek 20 bin 920 konut kura çekimi halen devam ediyor.

    takvim.com.tr
    TOKİ İstanbul kuralarında son 2 gün!

    İstanbul TOKİ kura takvimi merak ediliyor. 16 Mart tarihinde başlayan kura çekimi 29 Mart tarihinde sona erecek. 20 bin 920 konutun inşa edileceği Tuzla'da hak sahibi olanlar e-Devlet üzerinden hak sahipliği ve isim listelerini sorgulayabiliyor. Peki, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

    TOKİ KURA SONUÇLARI

    TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL CANLI İZLENİR?

    TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi TOKİ Youtube ekranı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Kura çekimleri her gün saat 10:00'da başlıyor

    TOKİ 3+1, 2+1 KURA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    TOKİ İstanbul Tuzla projesinde inşa edilecek 3+1, ve 2+1 konutların kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

        TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

        16 - 29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut

        30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

        30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut

        1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut
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        Haberler Güncel TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Silivri kura çekimi ne zaman? 28,29 Mart TOKİ KURA TAKVİMİ 2023!
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