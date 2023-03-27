SON 2 GÜN! TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Silivri kura çekimi ne zaman? 28,29 Mart TOKİ KURA TAKVİMİ 2023!

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi devam ediyor. 16 Mart tarihinde çekilmeye başlanan kuralar 29 Mart tarihinde sona erecek. Tuzla'da inşa edilecek 20 bin 920 konut kura çekimi halen devam ediyor.
TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL CANLI İZLENİR?
TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi TOKİ Youtube ekranı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Kura çekimleri her gün saat 10:00'da başlıyor
TOKİ 3+1, 2+1 KURA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
TOKİ İstanbul Tuzla projesinde inşa edilecek 3+1, ve 2+1 konutların kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.