Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapacak. Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
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- Güncel
- 28.03.2023 00:34
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- Son Güncelleme:
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- 28.03.2023 00:35
Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapacak. Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapacak. Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
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