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    Kemal Bey'e zor soru: HDP'ye bakanlık verecek misiniz?

    Bir depremzede, 7’li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’ndan cevap istedi! Kemal Bey, tek kelime etmedi! Korumaları, vatandaşı yaka-paça gönderdi. Öte yandan Meral Akşener, iftar fotoğrafında yine bombayı patlattı! 5 parti liderinin adını bile anmadı. Sadece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini yazdı. Bu mesaj "Kriz sürüyor" şeklinde yorumlandı.

    Kemal Bey’e zor soru!

    Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yaptı! Koalisyonu 7'ye çıkardı! Oy toplayacağını sandı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı! Malatya ziyaretinde protestoyla karşılaştı.



    HDP ile pazarlığı sorulunca duraksadı! Sinirleri hopladı. Korumalarına sığındı! "Geri zekalı, Ahmak" gibi hakaretleri hoşgören Kemal Bey, konu HDP olunca "Demokrasi budur" sözünü rafa kaldırdı!



    'MERAL'MAN ÇÖKÜS!
    Millet İttifakı, 13 kez toplandı. Her görüşme, krizle sonlandı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarına daha fazla dayanamadı! 'Noter masasında olmam' diyerek masadan kalktı! CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'Aday olun' mesajını yolladı. Ancak umduğu cevabı alamadı. Sadece 3 gün sonra geri adım attı. Önceki gün de 6 parti lideri ve 2 belediye başkanı Malatya'daydı. Akşener, bol yardımcılı koalisyonun fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. Diğer parti başkanlarının adını anmadı. Sadece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini yazdı. Manidar mesaj, dikkatlerden kaçmadı!

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    Haberler Güncel Kemal Bey'e zor soru: HDP'ye bakanlık verecek misiniz?
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