Kemal Bey'e zor soru: HDP'ye bakanlık verecek misiniz?

HDP ile pazarlığı sorulunca duraksadı! Sinirleri hopladı. Korumalarına sığındı! "Geri zekalı, Ahmak" gibi hakaretleri hoşgören Kemal Bey, konu HDP olunca "Demokrasi budur" sözünü rafa kaldırdı!
'MERAL'MAN ÇÖKÜS!
Millet İttifakı, 13 kez toplandı. Her görüşme, krizle sonlandı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarına daha fazla dayanamadı! 'Noter masasında olmam' diyerek masadan kalktı! CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'Aday olun' mesajını yolladı. Ancak umduğu cevabı alamadı. Sadece 3 gün sonra geri adım attı. Önceki gün de 6 parti lideri ve 2 belediye başkanı Malatya'daydı. Akşener, bol yardımcılı koalisyonun fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. Diğer parti başkanlarının adını anmadı. Sadece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini yazdı. Manidar mesaj, dikkatlerden kaçmadı!