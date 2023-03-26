Ekremci Oda TV’den Kemal Kılıçdaroğlu’nu fişledi: Rüşvetçilerle iş tutuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta "kumar masası" çıkışını yaparak dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıklarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından koalisyonda kaos ve tartışmalar hız kesmeden devam ederken, Ekremci Oda TV'den dikkat çeken bir hamle geldi.
EKREMCİ ODA TV KILIÇDAROĞLU'NU FİŞLEDİ: RÜŞVETÇİLERLE İŞ TUTUYOR
Ekremci medya olarak bilinen Oda TV 'Kılıçdaroğlu'na görünür kumpas... Rüşvetten yargılanıyor' başlıklı haberde Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta fişledi.