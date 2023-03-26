Ekremci Oda TV’den Kemal Kılıçdaroğlu’nu fişledi: Rüşvetçilerle iş tutuyor





EKREM ERAY ARDA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

17 şüpheliden biri, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Hazinedar dahil 16 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. 9 Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Murat Hazinedar, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Hüseyin Avni Sipahi, Bediz Güvenkaya, Çetin Kırışgil, Mürvet Günay ve Mehmet Uğur Şahin, "irtikap" ve "zimmet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edilmiş, bir şüpheli ise ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakılmıştı.