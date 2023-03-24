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    • 24.03.2023 19:14
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    Kaos tam gaz sürüyor! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP ve koalisyondaki diğer 4 partiye: Nezaketsizler gücümüzü kırdı, rencide olduk

    6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, Kandil'den gelen 'önünüz açık' mesajlarının etkileri sürerken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" çıkışıyla CHP'yi yaylım ateşine tutmuştu. Gelişme üzerine Kılıçdaroğlu "Bir siyasi parti 7 milyon oy alıyorsa onları düşman mı ilan edeceğiz?" diyerek HDP'ye destek çıkmış, "Milliyetçilikle hiç kimse endişe etmesin hepimiz milliyetçiyiz!" ifadeleriyle de Ağıralioğlu'na tepki göstermişti. Tüm odakları üzerine toplayan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, bugün "Rencide edildik, Kılıçdaroğlu bizimle helalleşsin" çıkışında bulundu. Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin günün kırılmasının nedeni nezaketsizlik" diyerek CHP'yi ve masadaki diğer 4 koalisyon ortağını hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Yavuz’dan ’Ağır’ bombardıman! Nezaketsizler...

    Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun küçük hesaplaşma, kavga ve kaosuna şahit oluyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ortaklarından şartlı 'evet' alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.


    Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıktı. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN BOMBALAR: KURDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU
    6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, Kandil'den gelen 'önünüz açık' mesajlarının etkileri sürerken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

    Partisi adına değil kendi adına konuştuğunu belirten Ağıralioğlu, "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye Meral Akşener'e kadar herkesi bombaladı.

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olduğunu itiraf ederek cumhurbaşkanlığı makamının bölücü talepler için pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek CHP ve HDPKK'ya yüklendi.


        KK'DAN CEVAP GECİKMEDİ: "KİMSE ENDİŞE ETMESİN HEPİMİZ MİLLİYETÇİYİZ"
        Kılıçdaroğlu'ndan Ağıralioğlu'na cevap gecikmedi.

        "Bir siyasi parti 7 milyon oy alıyorsa onları düşman mı ilan edeceğiz?" diyerek Ağıralioğlu'na tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Artık kavgaları bir kenara bırakmalıyız. "Milliyetçilikle hiç kimse endişe etmesin hepimiz milliyetçiyiz!" ifadelerini kullandı.




        Bu yaşananların gölgesinde tüm odakları üzerine toplayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan çarpıcı bir çıkış geldi.

        "KABUL EDİLEMEZ CÜRETKARLIK"
        Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı tutum sergileyen Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş uğruna masayı dağıttığı geceyi hatırlatan Ağıralioğlu, "Mutabakat metninin "Siz imzalamasanız da olur" cüretkarlığını kabul edilebilir bulmadık" ifadelerii kullandı.

        "RENCİDE EDİLDİK, KILIÇDAROĞLU BİZİMLE HELALLEŞSİN"
        Rencide edildiklerini söyleyen Ağıralioğlu, söylediklerinin ciddiye alınmadığını belirterek Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin İYİ Partililerle de helalleşmesi gerektiğini söyledi.



        "Bu rencide edilmişlik teşkilatta motivasyon düşüklüğüne sebep oldu. O iki üç günlük travma anketlerde kendisini gösterdi."

        CHP VE DİĞER 4 PARTİYE: NEZAKETSİZLER GÜCÜMÜZÜ KIRDI
        Yaşanan olaylar sonrası kaos ortamının İYİ Parti'nin gücünü kırdığını ifade eden Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin günün kırılmasının nedeni nezaketsizlik" diyerek CHP'yi ve masadaki diğer 4 koalisyon ortağını hedef aldı.
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