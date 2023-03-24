Kaos tam gaz sürüyor! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP ve koalisyondaki diğer 4 partiye: Nezaketsizler gücümüzü kırdı, rencide olduk

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN BOMBALAR: KURDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU

6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, Kandil'den gelen 'önünüz açık' mesajlarının etkileri sürerken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.



Partisi adına değil kendi adına konuştuğunu belirten Ağıralioğlu, "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye Meral Akşener'e kadar herkesi bombaladı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olduğunu itiraf ederek cumhurbaşkanlığı makamının bölücü talepler için pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek CHP ve HDPKK'ya yüklendi.