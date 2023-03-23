Deprem bölgesinde yeniden inşa: Başkan Erdoğan 17 bin 902 konutun temelini bugün atacak!

DEPREM BÖLGESİNDE YENİDEN İNŞA SEFERBERLİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi. Burada afet konutlarının yapıldığı TOKİ şantiyesinde incelemede bulundu. Bakan Kurum'a Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kurum müdürleri eşlik etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Nurdağı TOKİ şantiye alanındaki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Burada açıklama yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek, "Depremden sadece 46 gün sonra bir taraftan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken, diğer taraftan geçici barınma alanlarının inşasını yürütüyoruz. Diğer taraftan kalıcı konutların yapımı için bilim insanlarımız ve vatandaşlarımızla, depremin ilk anından ile el ele, gönül gönüle duruşu sergilemeye devam ediyoruz. Milletimize söz verdik ve bu sözü tutma adına gece-gündüz çalışıyoruz. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz. Devletimiz, güçlüdür. Daha önceki afetlerde olduğu gibi ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz. Sözlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız bize dua ediyor, teşekkür ediyor. Onlarla birlikte bu konutların sürecini bitirmiş olacağız" dedi.