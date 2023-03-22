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    • 22.03.2023 16:18
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    Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa mı etti?

    Yavuz Ağıralioğlu hakkında aramalar hız kazandı. Yavuz Ağıralioğlu'nun, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun lehine aday çıkarmaması kararının ardından bugün istifa edeceği ileri sürülmüştü. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa mı etti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu flaş açıklamalarda bulunuyor. Koalisyon masasında kendilerine pusu kurulduğunu belirten Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. 50+1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değil" dedi. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa mı etti? İşte detaylar...

    Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı için gün sayarken, 6'lı koalisyonda krizler peş peşe geliyor. Son olarak İyi Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine ilişkin karar alınmış ancak partinin önde gelen isimlerin Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu bu toplantıya katılmamıştı.

    Yavuz Ağıralioğlu'nun, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun lehine aday çıkarmaması kararının ardından bugün istifa edeceği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağıroğlu saat 16.00'da TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

    4 VEKİL KATILMADI
    İyi Parti TBMM Grubu'nda dün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise toplantıya katılmaması dikkat çekti.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
    6'lı Masa'da yaşanan ortak aday krizinin çözülmesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'na geri dönmüştü. Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını dile getiren Ağıralioğlu'nun ise bu gelişmenin ardından istifa edeceği konuşulmuştu. Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

        KULİSLERDEN BOMBA İDDİA: MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAK
        Gelen son bilgilere göre ise İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun bugün saat 16.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceği iddia edildi. HDP'nin, Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından, Yavuz Ağıralioğlu'nun milletvekili adayı olmayacağı ve partisinden istifa edeceği gelen bilgiler arasında.

        YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

        1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara Eğridere köyünde doğan ve ilk, orta, lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

        1995 – 1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili adayı olmuş ve akabinde, Temmuz 2003'te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

        Yavuz Ağıralioğlu, babası Mustafa Ağıralioğlu gibi öğretmen olan, Bilge Ağıralioğlu ile evlidir ve Ağahan Giray, Fatma Ahsen, Elif Rüveyda isminde 3 çocuk babasıdır.
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        Haberler Güncel Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa mı etti?
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