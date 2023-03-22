Günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu flaş açıklamalarda bulunuyor. Koalisyon masasında kendilerine pusu kurulduğunu belirten Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. 50+1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değil" dedi. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa mı etti? İşte detaylar...

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı için gün sayarken, 6'lı koalisyonda krizler peş peşe geliyor. Son olarak İyi Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine ilişkin karar alınmış ancak partinin önde gelen isimlerin Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu bu toplantıya katılmamıştı.

Yavuz Ağıralioğlu'nun, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun lehine aday çıkarmaması kararının ardından bugün istifa edeceği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağıroğlu saat 16.00'da TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.