Son dakika: Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini atacağız"

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 46 bin 300 konutun temelinin yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atılacağını söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFLERİYLE17 BİN 902 KONUTUMUZUN TEMELİNİ ATACAĞIZ"

Bakan Kurum: "Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta bütün ilçelerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Depremden 46 gün sonra 17 bin 902 konutun temelleri atıyor olacağız. Depremin ilk anıyla birlikte büyük hüzne boğulduğumuz süreçte aynı anlayışta biz de vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2-3 ay içinde 319 bin konutun yapımını başlatacağız. Şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz." dedi.