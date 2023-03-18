"ÇALIŞANLARIN KAZANDIĞI PARAYI KULLANABİLECEK PSİKOLOJİDE OLUP OLMADIĞINA ÖNEM VERMİYORSUNUZ"

Bankanın iyi maaş verdiğini ancak insanların bu parayı kullanabilecekleri bir psikoloji bırakmadığını ifade eden Demir, "İnsana ve çalışma arkadaşınıza önem vermiyorsunuz. Kimin ne yaşadığına ne sonuç ürettiğine bakıyorsunuz. Tek bir şeyi iyi yapıyorsunuz, o da görece iyi para veriyorsunuz. Yarın bir gün çalışan ve çalışmayan arkadaşların primlerini de özelleştirirsiniz, somut bir kaynak aktarırsınız başarılı arkadaşlarımıza. Ama çalışanlarınızın bu parayı kullanabilecek zaman ve kaliteli psikoloji içinde olup olmadığını gram önemsemiyorsunuz. Hayatımla ilgili daha tatsız bir karar almış olmasam sanırım bu sadece istifa niteliğinde olacaktı, ancak sanırım bu niteliğin bir pek de önemi kalmadı. Kral çıplak demenin suç addedildiği bir ülkede, ben en azından kurumum açısından kral çıplak diyorum. Bir şeyler yoluna koymak için hala çok geç değil." ifadelerine yer verdi.

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