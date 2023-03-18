Sosyal medya Yapı Kredi Bireysel Krediler Tahsis Uygulama ve Geliştirme Müdürü Efe Demir'in intiharını konuşuyor. Demir'in intihar etmeden önce yöneticilerine gönderdiği iddia edilen bir e-posta ortaya çıktı.
E-Postada, Demir'in Yapı Kredi Bankası tarafından mobbinge uğradığı anlaşılıyor. Efe Demir'in Yapı Kredi'de uğradığı mobbing nedeniyle intihar ettiği iddia edilirken, Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. İşte Efe Demir'in e-postasındaki dikkat çeken ifadeler...
EFE DEMİR, "YAPI KREDİ'DEN GÖRDÜĞÜ MOBBİNG NEDENİYLE İNTİHAR ETTİ" İDDİASI
Yapı Kredi Bankası Bireysel Krediler Tahsis Uygulama ve Geliştirme Müdürü Efe Demir intihar etti. Demir'in, bankadaki mobbing nedeniyle intihar ettiği iddia edildi. Sosyal medya bu iddialar ile çalkalanırken, Demir'in yöneticilerine attığı iddia edilen bir mail ortaya çıktı.
"DEPREMZEDELER İÇİN DEĞİL, TİCARİ KAR İÇİN YAPILAN HAMLELERDİ"
"Depremzedeler için kredi kartı limit artışı, kredi ödemelerinin ertelenmesinin sosyal medyadaki tepkiler ve rakip bankaların uygulamalarının ardından pazar kaybı yaşamamak için yapıldığını belirten Demir'in mailinde şu ifadeler dikkat çekti:
Toplumsal sorumluluğunu üst seviyede olarak lanse ettiğimiz bankamızın yukarıdaki aksiyonların hiçbirini depremde zarar görmüş tek bir yurttaş mutlu olsun diye almadı. Hepsi tamamen ticari ve stratejik hamlelerdi. Peki vicdanınıza sığmayan bu kararların alındığı dönemde bir yerde hiç odağınızı kaybetmeden çalışmayı nasıl başardınız?"