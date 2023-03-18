Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi bugün açılıyor!

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi 19 Mart'ta Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete başlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, Eti Maden geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kırdı.
AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Mart Pazar günü açılacak.
YILDA BİN TON BOR KARBÜR ÜRETİLECEK
Tam kapasite çalıştığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.