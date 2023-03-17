Az hasarlı binalara girilir mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Depremlerin yaşandığı bölgelerdeki yıkılmayan evlerin hasar durumları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, hasar tespit sorgulaması yaparak, evlerinin az hasarlı mı çok hasarlı mı olduğunu sorgulayabiliyor ve güvenli bir şekilde ev hasar durumunu öğrenebiliyor. Peki, depremde az hasarlı binalar ne olacak? İşte detaylar...
DEPREMDEN SONRA AZ HASARLI BİNALARA GİRİLİR Mİ?
Hasarsız binalar
Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.
Az hasarlı binalar
Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.