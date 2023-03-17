Son dakika: Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto arasında kritik görüşme! Gündem: NATO üyeliği

Başkent Stockholm'de İsveç'in NATO Başmüzakereci Oscar Stenström ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kristersson, son haftalarda yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğini onaylamasının giderek netleştiğini söyledi.

"İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasındaki NATO müzakereleri kısa bir aradan sonra Şubat ayı sonunda yeniden başladı ancak şu ana kadar ülkeler bir çözüme ulaşamadı" diyen Kristersson, bununla birlikte Türkiye'nin son zamanlarda, yalnızca Finlandiya'nın başvurusunu onaylamaya hazır olabileceğini ima ettiğini kaydetti. Ülkesinin, Finlandiya'nın NATO'ya İsveç olmadan girmesi gibi bir durumun üstesinden gelmeye hazır olduğunu da vurgulayan Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de, genellikle bunun gerçekleşmesi halinde uzun vadeli bir sorun oluşturmayacağına işaret ettiğini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik olarak "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" dedi.

ONAYLANACAK MI?

Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, İsveç ile aynı anda NATO üyeliği başvurusunda bulunan Finlandiya'nın başvurusunun Meclis tarafından nisan ortasında "yüksek ihtimalle" onaylanacağını söyledi.

Buna göre, Finlandiya'nın başvurusu İsveç'ten ayrı olarak onaylanmış olacak.

Finlandiya ile birlikte NATO üyeliği için başvuruda bulunan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, dün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceğini kaydetmişti.