Duhok’ta düşen terör helikopteri ile ilgili flaş detaylar! PKK elebaşlarından Mazlum Kobani’nin yeğeni Şervan Kobani de öldü...

Geçtiğim,z gün Irak'ın kuzeyinde bir helikopter düştüğü ve helikopterin TSK'ya ait olduğu terör yandaşları tarafından sosyal medyada köpürtüldü.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.
PKK'LI TERÖRİSTLERİN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kirli algı sonrası gerçek ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgede düşen helikopterde PKK'lı terörislterin olduğunu açıkladı.
IKBY'ye Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin dün yaptığı açıklamasında, "Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükûmeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONDAN AÇIKLAMA
IKBY'nin ardından bir açıklama da ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonundan geldi. Koalisyon Irak'ın kuzeyinde düşen ve içinde PKK terör örgütü mensupları bulunan helikopterin koalisyona ait olmadığını ve helikopteri takip etmediklerini açıkladı.
"OPERASYONLARIN PARÇASI DEĞİL"
Konuya ilişkin açıklama yapan koalisyonun sözcüsü Yüzbaşı Kevin Livingston, "Helikopter koalisyona ait değil ve (DEAŞ ile mücadele) Birleşik Görev Gücü Kararlı Destek (CJTF-OIR) operasyonlarının bir parçası değil." ifadesini kullandı.
ABD'nin bölgede oldukça kapsamlı bir radar kabiliyeti olduğu hatırlatılarak söz konusu helikopterin nereden nereye gittiğine yönelik soruya ise Livingston "Koalisyon o hava aracını takip etmiyordu ve açık kaynaklarda yazılanların dışında elimizde ek veri yok." yanıtını verdi.
Helikopterin, koalisyonun Suriye'de destek verdiği SDG ismini kullanan PKK/YPG'ye ait olduğu iddiaları üzerine, ABD'nin Suriye'de helikopter pilotluğu eğitimi verip vermediğini soran AA muhabirine Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder "Bildiğim kadarıyla hayır." yanıtını vermişti.
DÜŞTÜ MÜ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?
Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikopterin PKK'nın eline nasıl geçtiği ve ne amaçla kullanıldığı bilinmezken "helikopter düştümü düşürüldü mü?" sorusu merak konusu oldu.
ÇARPIŞTILAR İDDİASI
Helikoptere ilişkin bazı detaylar da netleşti.
YPG/PKK terör örgütü 15 Mart Çarşamba günü düşen helikopterde 9 kayıplarının olduğunu duyurdu. Helikopterlerin Suriye'den Süleymaniye'ye gittiği ve 2 helikopterin çarpışarak düştüğü iddia edildi.
MAZLUM KOBANİ'NİN YEĞENİ DE ÖLDÜ
Düşen helikopterde YPG/PKK terör örgütü elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in yeğeni Şervan Kobani'nin de öldüğü iddia edildi.
Fotoğrafta: Terörist Şervan Kobani
HDP KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİN İPTALİYLE İLGİSİ VAR MI?
Öte yandan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile bir görüşme yapacaktı. Görüşme daha sonra HDP tarafından iptal edildi. Eş zamanlı yaşanan gelişmeler dikkat çekici bulundu. Terör örgütü PKK'nın yasını tuttuğu bilinen HDP'nin görüşmeyi bu sebeple mi iptal ettiği sosyal medyada konuşuldu.
"HDP'NİN DEĞERLİ EŞ GENEL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM"
HDP'li Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmesi ve Genel Merkeze beklediklerini açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "HDP ile görüşme olacak mı?" sorusuna "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.