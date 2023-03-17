Duhok’ta düşen terör helikopteri ile ilgili flaş detaylar! PKK elebaşlarından Mazlum Kobani’nin yeğeni Şervan Kobani de öldü...

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONDAN AÇIKLAMA

IKBY'nin ardından bir açıklama da ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonundan geldi. Koalisyon Irak'ın kuzeyinde düşen ve içinde PKK terör örgütü mensupları bulunan helikopterin koalisyona ait olmadığını ve helikopteri takip etmediklerini açıkladı.

"OPERASYONLARIN PARÇASI DEĞİL"

Konuya ilişkin açıklama yapan koalisyonun sözcüsü Yüzbaşı Kevin Livingston, "Helikopter koalisyona ait değil ve (DEAŞ ile mücadele) Birleşik Görev Gücü Kararlı Destek (CJTF-OIR) operasyonlarının bir parçası değil." ifadesini kullandı.

ABD'nin bölgede oldukça kapsamlı bir radar kabiliyeti olduğu hatırlatılarak söz konusu helikopterin nereden nereye gittiğine yönelik soruya ise Livingston "Koalisyon o hava aracını takip etmiyordu ve açık kaynaklarda yazılanların dışında elimizde ek veri yok." yanıtını verdi.

Helikopterin, koalisyonun Suriye'de destek verdiği SDG ismini kullanan PKK/YPG'ye ait olduğu iddiaları üzerine, ABD'nin Suriye'de helikopter pilotluğu eğitimi verip vermediğini soran AA muhabirine Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder "Bildiğim kadarıyla hayır." yanıtını vermişti.