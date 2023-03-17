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    • Güncel
    • 17.03.2023 07:32
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    • 17.03.2023 07:32
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    Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri! Son depremler duyurusu

    Az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtı ile ilgili cevaplar araştırılıyor. 6 Şubat tarihinde bu yana Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında güncel ve anlık deprem listeleri gündemde takip ediliyor.

    takvim.com.tr
    AFAD-Kandilli Rasathanesi’nden son depremler duyurusu

    Az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtı ile ilgili cevaplar araştırılıyor. 6 Şubat tarihinde bu yana Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında güncel ve anlık deprem listeleri gündemde takip ediliyor.

    DEPREM SON DAKİKA: HATAY'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

    Son dakika haberine göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Bolu'da deprem son dakika!

    "OLUMSUZ BİR İHBAR ALMADIK, TARAMALARIMIZ SÜRÜYOR"

    Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor." dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son depremler listesi şu şekilde:

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    ADIYAMAN'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6,4 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        KAHRAMANMARAŞ'TA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

        AFAD, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 05.23'te 4.4 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 05.23'te 4.4 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.01 kilometre olarak açıkladı.

        KAHRAMANMARAŞ'TA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkezinin Türkoğlu ilçesi olduğunu ve 9,22 kilometrede derinlikte meydana geldiğini açıkladı.


        DERİNLİK 9.22 KM

        Türkiye saati ile 02:32:10'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 9.22 km olduğunu duyurdu.

            KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:

            Kandilli Rasathanesi'nin meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde:
            ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
            2023.03.01 11:17:44 38.0078 36.4540 4.4 -.- 1.8 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 11:15:54 40.6498 30.3855 20.0 -.- 1.2 -.- KISLACAY-GEYVE (SAKARYA) İlksel
            2023.03.01 11:09:23 37.8318 37.3885 8.4 -.- 2.2 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 11:08:35 38.0817 38.3262 11.6 -.- 2.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
            2023.03.01 11:04:25 38.7387 35.2673 1.9 -.- 2.7 -.- SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel
            2023.03.01 11:02:24 38.0205 36.2020 6.2 -.- 2.1 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
            2023.03.01 10:58:43 38.0550 36.5378 6.0 -.- 1.4 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 10:57:53 37.9943 36.3645 4.7 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 10:56:37 38.0810 36.6772 4.9 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 10:48:42 37.9103 36.6000 13.6 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 10:44:07 38.4370 37.4702 15.0 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
            2023.03.01 10:41:04 37.9907 38.5932 17.6 -.- 2.1 -.- CATBAHCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
            2023.03.01 10:40:17 37.8993 36.5862 9.7 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.01 10:40:17)
            2023.03.01 10:36:20 38.0108 36.4715 13.3 -.- 1.7 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 10:29:21 37.8693 36.5422 5.4 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

            2023.03.01 10:25:25 38.1668 36.5770 18.7 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 10:20:21 36.3140 36.0557 4.6 -.- 4.8 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
            2023.03.01 10:14:40 37.9538 36.3353 3.8 -.- 2.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 10:13:08 38.1073 37.6965 5.6 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 10:07:51 37.8817 36.4707 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 10:05:03 36.7890 36.2917 6.7 -.- 3.2 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY) İlksel
            2023.03.01 10:00:48 37.9935 36.4250 23.1 -.- 1.6 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 09:56:23 38.2925 38.7348 17.9 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
            2023.03.01 09:53:45 37.3218 37.0077 16.7 -.- 1.6 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
            2023.03.01 09:51:05 37.9397 37.8660 9.6 -.- 1.7 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
            2023.03.01 09:45:45 41.7497 42.2135 14.0 -.- 3.0 2.6 TURKIYE-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
            2023.03.01 09:44:53 41.8807 42.2105 8.7 -.- 3.0 2.6 GURCISTAN İlksel
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            Haberler Güncel Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri! Son depremler duyurusu
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