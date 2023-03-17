Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.03.2023 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2023 13:38
    ABONE OL

    Almanya'da 3'lü masa ülkeyi yönetim krizine soktu! Hükümeti birkaç ayda kilitledi

    16 yıllık Angela Merkel döneminin ardından krizler bir türlü Almanya'nın yakasını bırakmadı. Başbakanı Olaf Scholz liderliğindeki hükümetin birçok konuda uzlaşamadığını aktaran Reuters, söz konusu karar almada yaşanan aksaklıkların Avrupa'da politikayı oyalamasından şikayetçi.

    takvim.com.tr
    Almanya’da 3’lü masa krizi!

    Almanya yaşanan koalisyon krizleri Reuters'in gündeminde. Birliğin çok önemli olduğunu vurgulayan ajans, taraflar arasındaki derin farklılıkların su yüzüne çıkmasının hem ülke içinde hem de Avrupa sahnesinde kritik kararları geciktirdiğini yazdı.

    Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın yaşadığı devasa enerji krizinin Şansölye Olaf Scholz'un Sosyal Demokratları ile (SPD), Yeşilleri ve iş dünyası yanlısı Hür Demokratları (FDP) geleneksel kırmızı çizgileri nedeniyle karşı karşıya getirdiği anlatılan haberde, Scholz'un sert tavizler vermesine neden olduğu ifade edildi. Koalisyon her ne kadar birlikte çalışmaya yaklaşsa da koalisyon üyelerinin önceliklerinin krize neden olduğu belirtildi.



    BÜTÇE KRİZİ PROJELERİ GECİKTİRİYOR
    Geçtiğimiz hafta yaşanan bir kriz nedeniyle Maliye Bakanı Christian Lindner'ın 2024 bütçesinin sunumunu ertelediği ifade edilen haberde, bu tür çatlakların Avrupa'nın ekonomisini modernize etmesi için gereken projeleri geciktirdiğinden şikayet edildi.



    KRİTİK PROJELER KOALİSYONUN KENDİSİ TARAFINDAN ENGELLENİYOR
    Üçlü koalisyon arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle, kamu altyapı yatırımlarının inşasının hızlandırılması, yenilenebilir enerji projelerinde bürokrasinin azaltılma gibi şu anda yaklaşık 30 civarında hükümet girişimi koalisyonun kendisi tarafından engelleniyor.



        SEÇMEN PROFİLİNİ YÜKSELTMEK İÇİN KOALİSYONDA İÇ MUHALEFET
        Seçim kaygısı ve koalisyon ortakları arasındaki farklılıklar nedeniyle Alman siyasi sistemininin kilitlendiği yazılan haberde, koalisyonda, partilerin kendi gündemlerine yoğunlaşma tehdidi ile karşı karşıya olduğu vurgulandı. Bölgesel seçimlerdeki yenilgi sonrası FDP'nin, seçmen profilini yükseltmek için kendi hükümetinde iç muhalefet gibi hareket etmeye başladığı yazıldı.



        AVRUPA'YI DA KİLİTLİYOR
        Haberde, "Almanya'daki koalisyon anlaşmazlıkları, ortaklar arasında öfkeye yol açarak Avrupa Birliği'nin politika oluşturma sürecine de yansıyor." denildi. FDP, SPD ve Yeşiller'in kritik konularda karşı karşıya geldiği yazılan haberde, Başbakanlığı elinde tutan SPD ile dışişleri bakanlığına sahip Yeşillerin, kurulması planlanan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yönetimi konusunda anlaşamadığı için projeyi rafa kaldırmak zorunda kaldıkları vurgulandı.



        Üçlü koalisyon arasında ekonomi ve savunma gibi kritik konulardaki görüş ayrılığının, Avrupa Birliği'nin karar alma süreçlerini de etkilediği dikkat çekilen bir diğer husus. Son bir yılda Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah gönderme konusundaki tereddütleri Avrupalı ve NATO ortaklarını da kızdırdığı belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hedefleri Cumhur İttifakı ve Müslümanlar!
        Haberler Güncel Almanya'da 3'lü masa ülkeyi yönetim krizine soktu! Hükümeti birkaç ayda kilitledi
            loading
            SON DAKİKA