Almanya'da 3'lü masa ülkeyi yönetim krizine soktu! Hükümeti birkaç ayda kilitledi

Almanya yaşanan koalisyon krizleri Reuters'in gündeminde. Birliğin çok önemli olduğunu vurgulayan ajans, taraflar arasındaki derin farklılıkların su yüzüne çıkmasının hem ülke içinde hem de Avrupa sahnesinde kritik kararları geciktirdiğini yazdı.
Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın yaşadığı devasa enerji krizinin Şansölye Olaf Scholz'un Sosyal Demokratları ile (SPD), Yeşilleri ve iş dünyası yanlısı Hür Demokratları (FDP) geleneksel kırmızı çizgileri nedeniyle karşı karşıya getirdiği anlatılan haberde, Scholz'un sert tavizler vermesine neden olduğu ifade edildi. Koalisyon her ne kadar birlikte çalışmaya yaklaşsa da koalisyon üyelerinin önceliklerinin krize neden olduğu belirtildi.
BÜTÇE KRİZİ PROJELERİ GECİKTİRİYOR
Geçtiğimiz hafta yaşanan bir kriz nedeniyle Maliye Bakanı Christian Lindner'ın 2024 bütçesinin sunumunu ertelediği ifade edilen haberde, bu tür çatlakların Avrupa'nın ekonomisini modernize etmesi için gereken projeleri geciktirdiğinden şikayet edildi.
KRİTİK PROJELER KOALİSYONUN KENDİSİ TARAFINDAN ENGELLENİYOR
Üçlü koalisyon arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle, kamu altyapı yatırımlarının inşasının hızlandırılması, yenilenebilir enerji projelerinde bürokrasinin azaltılma gibi şu anda yaklaşık 30 civarında hükümet girişimi koalisyonun kendisi tarafından engelleniyor.