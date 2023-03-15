Cumhur İttifakı'nda yeni denklem! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak? Ayhan Bilgen AK Parti'ye mi katılıyor?

AK Parti kulislerinde, İYİ Parti'nin tereddütlü seçmen kitlesini Cumhur İttifakı saflarına çekme konusunda uygulanabilecek formüller kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi ve seçim öncesinde bu hamle üzerinden bir propaganda faaliyeti yürütülebileceği ifade ediliyor.

Altılı Masa'nın 2 Mart'ta yaptığı toplantıda Akşener, "kazanacak aday" vurgusuyla Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak önermişti.

Akşener daha sonra partisinin üst kuruluyla bir istişare gerçekleştirmiş; ardından da sert bir açıklamayla masadan kopuş sinyali vermişti. Kriz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşılığında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmesine imkân tanıyan formülle aşılabilmişti.

STRATEJİK ADIM

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerine giderken özellikle MHP ve İYİ Parti tabanını oluşturan milliyetçi oylarla ilgili önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Parti kulislerinde Akşener'in, Altılı Masa'ya siyasi bir manevrayla geri dönmesinin parti tabanında ciddi kopuşlara neden olduğu; bu partiye oy verme konusunda tereddüt yaşayan seçmenin Cumhur İttifakı saflarına geçmesi konusunda yeni bir stratejik hamleye ihtiyaç olduğu görüşü hâkim.

İYİ Parti'nin "AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı" temelinde kurulduğu tezinden hareket eden AK Partili kaynaklar, İYİ Parti'li seçmen için MHP'nin yeniden güçlü bir alternatif olarak öne çıkarılması gerektiğine işaret ediyor.