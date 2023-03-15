Cumhur İttifakı'nda yeni denklem! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak? Ayhan Bilgen AK Parti'ye mi katılıyor?

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından YSK'nın da açıklamasıyla tarih resmileşti ve partiler arası temaslar hızlandı.
CUMHUR İTTİFAKI'NDA SES GETİRECEK GELİŞME
6'lı koalisyon pazarlıklar ve kavgalar sonucu adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyururken Cumhur İttifakı şeffaf temaslarını sürdürüyor.
Son olarak HÜDA PAR Başkan Erdoğan'a açık destek verdi. Yeniden Refah Partisi ile de temaslar sürüyor.
BAHÇELİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLACAK?
Cumhur İttifakı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. AK Parti, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması formülü üzerinde duruluyor. Milliyet'in haberine göre bu formül ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyona yönelik çıkışıyla tereddüt yaşayan İYİ Parti seçmenini Cumhur İttifakı'na çekilmesi planlanıyor.
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizinin "sorun çözüldü gibi görünse de İYİ Parti'de hasar bıraktığını" değerlendiren AK Parti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya dönmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık vizesi verilmesinden "rahatsız" seçmeni Cumhur İttifakı saflarına geçmeye ikna edecek yeni bir formül arayışında.
AK Parti kulislerinde, İYİ Parti'nin tereddütlü seçmen kitlesini Cumhur İttifakı saflarına çekme konusunda uygulanabilecek formüller kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi ve seçim öncesinde bu hamle üzerinden bir propaganda faaliyeti yürütülebileceği ifade ediliyor.
Altılı Masa'nın 2 Mart'ta yaptığı toplantıda Akşener, "kazanacak aday" vurgusuyla Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak önermişti.
Akşener daha sonra partisinin üst kuruluyla bir istişare gerçekleştirmiş; ardından da sert bir açıklamayla masadan kopuş sinyali vermişti. Kriz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşılığında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmesine imkân tanıyan formülle aşılabilmişti.
STRATEJİK ADIM
AK Parti, 14 Mayıs seçimlerine giderken özellikle MHP ve İYİ Parti tabanını oluşturan milliyetçi oylarla ilgili önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Parti kulislerinde Akşener'in, Altılı Masa'ya siyasi bir manevrayla geri dönmesinin parti tabanında ciddi kopuşlara neden olduğu; bu partiye oy verme konusunda tereddüt yaşayan seçmenin Cumhur İttifakı saflarına geçmesi konusunda yeni bir stratejik hamleye ihtiyaç olduğu görüşü hâkim.
İYİ Parti'nin "AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı" temelinde kurulduğu tezinden hareket eden AK Partili kaynaklar, İYİ Parti'li seçmen için MHP'nin yeniden güçlü bir alternatif olarak öne çıkarılması gerektiğine işaret ediyor.