ABD yine terör örgütü PKK ile temasta! CENTCOM'un eli kanlı Komutanı Michael Erik Kurilla'dan teröristlere ziyaret: Kirli geçmişi ortaya çıktı

"DEAŞ'A OPERASYONLAR DÜZENLEYEN SDG'Yİ ZİYARET ETTİ"

Açıklamada, "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenleyen (PKK/YPG) SDG'yi de ziyaret etti." ifadesine yer verilirken, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edildi.

DEAŞ'LI AİLELERİN BULUNDUĞU KAMPLARA DA GİTTİ

Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi.