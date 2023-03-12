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    • 13.03.2023 09:25
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    ABD yine terör örgütü PKK ile temasta! CENTCOM'un eli kanlı Komutanı Michael Erik Kurilla'dan teröristlere ziyaret: Kirli geçmişi ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Terör örgütü PKK'ya açık destek veren ABD skandal hamlelere devam ediyor! ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyaretin ardından bir ziyarette ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla tarafından yapıldı. Kurilla söz konusu ziyarette PKK'lı teröristlerle görüşerek büyük bir skandala imza attı. Kurilla'nın Irak, Afganistan işgalinde bulunmuş ve birçok katliama ortak olmuş, binlerce sivilin ölmesinde rol almıştı. İşte Kurilla'nın kirli sicili.

    takvim.com.tr
    ABD yine PKK ile temasta!

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenlediği bildirildi. CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede "ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri" ziyaret ettiği aktarıldı.

    ABD İLE PKK TEMASTA | VİDEO İZLE

    "DEAŞ'A OPERASYONLAR DÜZENLEYEN SDG'Yİ ZİYARET ETTİ"
    Açıklamada, "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenleyen (PKK/YPG) SDG'yi de ziyaret etti." ifadesine yer verilirken, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edildi.

    DEAŞ'LI AİLELERİN BULUNDUĞU KAMPLARA DA GİTTİ
    Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi.

    "HOL KAMPI İNSANLARIN ÇEKTİĞİ ACIYI AÇIK BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYUYOR"
    Açıklamada, Kurilla'nın "İlk elden, çocukların ne kadar kötü koşullarda yaşadığını gördüm. Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek kalıcı çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi." ifadelerine yer verildi.

        ABD GENELKURMAY BAŞKANI DA ZİYARET ETMİŞTİ
        ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.


        ZİYARETE İLİŞKİN İZAHAT İSTENMİŞTİ
        Milley'in Suriye'de sadece ABD askerleri ile görüştüğü iddia edilmişti. Ziyaretin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve Milley'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmişti.

        TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN DOSTU ERIK KURILLA
        CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla, Ortadoğu'daki birçok işgale katıldığı biliniyor. Kurilla'nın Irak, Afganistan işgalinde bulunmuş ve birçok katliama imza atmıştı. Kurilla binlerce sivilin ölmesinde rol aldı. Bölgeyi iyi tanıdığı bilinen Kurillla ABD'de yaptığı konuşmalarda PKK/PYD'yi övmüştü.

        HER SEFERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR
        Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin başındaki Mazlum Kobani ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında görüşmüştü. Daha önce, "Kürtler güvenilir bir müttefik" açıklamasıyla terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan Erik Kurilla, ABD'nin Irak ve Panama işgalleri dahil olmak üzere birçok işgale katıldı. Nisan 2022'de ABD Başkanı Joe Biden'ın isteğiyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atanan General Michael Erik Kurilla, neredeyse her fırsat bulduğunda Suriye'de yuvalanan PKK-YPG'li teröristlerle birlikte. Kurilla, sözde diğer bir terör örgütü IŞİD'e karşı mücadeleyi bahanesiyle, PKK-YPG'li teröristlere ülkesinin desteğini Türkiye'ye de gözdağı vererek sürdürüyor. Kurilla, PKK'lı teröristlerin güvenini sağlamak için de yoğun bir algı operasyonu yürütüyor.

        KURILLA HER İŞGALDE VAR
        Erik Kurilla, henüz genç bir subayken, 1989'da ABD'nin Panama işgaline katıldı. Bu işgalde beş binden fazla sivil öldü. Hayatını kaybeden sivillerin birçoğunun kimliği hala tespit edilemedi.

            Michael Erik Kurilla, 1990'daki Körfez Savaşı'nda ön cephede savaştı. Körfez Savaşı sırasında uygulanan ekonomik ambargo ve ABD'nin kullandığı seyreltilmiş uranyum mermileri yüzünden 500 bini çocuk olmak üzere 800 bin sivil hayatını kaybetti.

            Kurilla, daha sonra ABD'nin 1994'te Haiti'de tertiplediği askeri darbede görev aldı. Haiti, o darbeden sonra siyasi istikrara kavuşamadı.

            Kurilla'nın bir sonraki görevi 2003'teki Irak işgaliydi. Erik Kurilla, işgalde 700 kişilik bir mekanize piyade taburuna kumandanlık etti. Üç defa vurulan Erik Kurilla, gazilik madalyası aldı. Komuta ettiği birlikten 13 asker öldü, 140 asker yaralandı.

            Erik Kurilla, daha sonra ABD'nin Afganistan'daki işgal ordusunda görev aldı. Son görevi ise Suriye'deydi. Erik Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG de dahil olmak üzere IŞİD'e karşı savaşan Amerikan güçlerinin başına geçti.


            Michael Erik Kurilla, 2003 Irak işgalinden bu yana Kuzey Irak'ta tanınan bir isim. Erik Kurilla, 8 Şubat 2022'de ABD Senatosu'nda konuşurken, terör örgütünün ABD'nin en önemli müttefiklerinden birisi olduğunu, "Erbil'deki dostlarımı birçok defa ziyaret ettim. Kürtler ile 2004'te Irak'ta görev aldığımdan beri temas halindeyim. Irak Kürtleri güvenilir bir müttefiktir." sözleriyle ifade etti.

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