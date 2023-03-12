ABD yine PKK ile temasta! CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla'dan teröristlere ziyaret

Açıklamada "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenleyen (PKK/YPG) SDG'yi de ziyaret etti." ifadesine yer verildi. Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edilirken teröristlere verilen desteğe zemin oluşturma çabasına girilşildi.