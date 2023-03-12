ABD yine PKK ile temasta! CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla'dan teröristlere ziyaret

Türkiye terör örgütü PKK ile amansız mücadele ederken sözde müttefik ABD teröristlerle temas kurmaktan geri durmuyor.
CENTCOM KOMUTANI ERIK KURILLA'DAN SKANDAL ZİYARET
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenlediği bildirildi.
CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede "ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri" ziyaret ettiği aktarıldı.
Açıklamada "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenleyen (PKK/YPG) SDG'yi de ziyaret etti." ifadesine yer verildi. Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edilirken teröristlere verilen desteğe zemin oluşturma çabasına girilşildi.
Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi.
ABD GENELKURMAY BAŞKANI DA ZİYARET ETMİŞTİ
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.