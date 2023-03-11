Son dakika... AFAD Başkanı Sezer duyurdu: Depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgesinde can kaybının 47 bin 975'e yükseldiğini duyurdu.

"935 BİN 722 DEPREMZEDEMİZİ DİĞER İLLERİMİZE TAHLİYESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bölgede sık sık artçı depremler olmakta. Burada hazır kuvvet olarak arama kurtarma personellerimizi tutuyoruz. Vatandaşlarımızın hangi talebi varsa karşılamak istiyoruz. Depremin ilk gününden itibaren konteyner kentlerin altyapı çalışmaları başlandı. 17 bin 787 konteyner bölgede yerleştirildi. Burada depremzedelerimizi misafir etmeye başladık. Büyük bir tahliye çalışmasını depremin ilk gününden itibaren yürüttük. 935 bin 722 depremzedemizi diğer illerimize tahliyesini gerçekleştirdik. 273 bin depremzedemiz bizim deprem bölgesi dışındaki illerimizde bizim misafirimiz olarak devam ediyorlar." dedi.

"ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, devamında, "Bölgede bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor bir taraftan çadırkentler kuruluyor. Aktif olarak ihtiyacımız olan gıda malzemeleri noktasında tekrar bunu dile getirmek istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Bölgede bizim yıkık yıkılacak ve ağır hasarlı binalarımız var. Özellikle ağır hasarlı binalarda vatandaşlarımızın buralara girmemeleri konusunda uyarılarımız devam ediyor. Artçı sarsıntılarımız hem bölgede hem bölge dışında devam edeceğini düşünüyoruz. " diye konuştu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarından satır başları:

"16 bin civarında artçı sarsıntının meydana geldiğini görüyoruz. Son günlerde sayısında bir miktar düşme olmakla birlikte, hissedilebilecek düzeyde devam ediyor. Artçı sarsıntılar 500'ün altına düştü. Beş altı dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz."