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    • Güncel
    • 10.03.2023 09:22
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    • 10.03.2023 09:22
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    Ciner'in 6'lı sevdası! Turgay Ciner'e Londra'dan ne fısıldadılar... Medya operasyonunu Kenan Tekdağ mı çekiyor?

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır sözlerle dağıttığı 6'lı koalisyon sürdürülen pazarlıklar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı. Koalisyonun adayı netleşirken medyada pozisyon alanlar da kendini açıktan belli etmeye başladı. Akşener'in masadan kalkmasının ardından adeta yasa boğulan Habertürk masanın toplarlanması ile neşelendi. Önce HDP'li Mithat Sancar'ı ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yayına alan Habertürk koalisyonun medya üssü olacağını da gösterdi. Sabah Yazarı Melih Altınok Habertürk'ün operasyonları için Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'i ve Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ı işaret etti. Habertürk'ün sermayesine gönderme yaparak  'yabancı bir yayın kuruluşu' benzetmesini yapan Altınok Ciner'in İngiltere temaslarına dikkat çekerek çarpıcı tespitler yaptı.

    Ciner’in 6’lı sevdası!

    Turgay Ciner yine 6'lı oynuyor!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin yuvarlak masa etrafında toplanarak kurduğu 6'lı koalisyon büyük kavgalar ve pazarlıklar sonucu adayını belirledi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta 'Kumar masası' diyerek dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.

    ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
    Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

    MEDYA POZİSYON ALIYOR!
    Koalisyonun adayı netleşirken medyada pozisyon alanlar da kendini açıktan belli etmeye başladı.

    HABERTÜRK KOALİSYONUN MEDYA ÜSSÜ!
    6'lının seçim sürecindeki medya üssü Ciner'e bağlı Habertürk olacak gibi... Öyle ki tarafsız yayıncılık maskesiyle her fırsatta iktidarı hedef alan yayınlara imza atan Habertürk özellikle deprem sürecinde başta Fatih Altaylı'nın söylemleri ve yazıları ile bu niyetini net biçimde göstermeye başladı.

        AKŞENER KALKINCA MASA İÇİN SEFERBER OLDULAR
        Akşener'in masadan kalkmasının ardından yapılan yayınlar ve masanın toplarlanması için elinde geleni yapan Habertürk masanın toplanması ile koalisyon üyeleri tek tek konuk etmeye başladı.

        SANCAR, AKŞENER, BABACAN...
        Önce HDP'li Mithat Sancar'ı konuk alarak koalisyona yanaşma mesajlarını duyuran Habertürk ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı çıkararak koalisyonun propaganda merkezi olacağını gösterdi.

        TURGAY CİNER VE KENAN TEKDAĞ...
        Sabah Yazarı Melih Altınok Habertürk'ün operasyonları için Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'i ve özellikle Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ı işaret etti.


        Fotoğrafta: Tekdağ, Ciner, Altaylı

        Habertürk'ün sermayesine gönderme yaparak 'yabancı bir yayın kuruluşu' benzetmesini yapan Altınok Ciner'in İngiltere temaslarına dikkat çekerek çarpıcı tespitler yaptı.

        Altınok'un söz konusu yazısı şu şekilde;

        "Yine ucu açık, zor bir seçimin arifesindeyiz.
        7 Haziran 2015 seçimlerine giderken yaşanılan sürecin tekrarlanmaya çalışıldığına dair ciddi emareler var.
        Bu kez koalisyon seçimlerden önce oluşturuldu bile. 2015'te Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu birleşip hükümet kursunlar diye işbirliği yapan ittifakın tüm unsurları yan yana.
        Medyasız olmaz tabii ki. Seçim öncesi kanalların pıtrak gibi çoğaldığı o cephede de pozisyonlar netleşiyor.
        O günlerde olduğu gibi yine tarafını ilk açık eden Ciner Medya Grubu oldu.

        CİNER ALTILI MASANIN BAYRAĞINI ÇEKTİ
        Tele 1, Sözcü TV, KRT ve Halk TV gibi tematik CHP kanalları bile hiziplerle boğuşup yekpare bir tavır alamazken Habertürk, Show TV, Altılı Masa'nın bayrağını göndere çekti.

        Masada yaşanan deprem ve artçı sarsıntılar boyunca içine düştükleri telaşı, eğlence kanallarının bile magazine ara verip nasıl cepheye koştuğunu canlı canlı izledik.

        Bereket, masayı adeta Habertürk ekranlarında tekrar kurdular da neşeleri yerine geldi. En asık suratlı ekran yüzleri bile bayram havasında. Heyecandan, röportajlarda herkesin kafasındaki soruları sormayı bile unutuveriyorlar. "Yandaşlığın" dibine vuruyorlar...

        Rakipleri de yok... Ekranda Demirtaş'a sanat kişiliğini göstermesi için saz çaldıran dönemin CNN Türk'ü neyse şimdi Habertürk de o. 2020'de aldıkları "HDP haberi girmeyeceğiz" kararını rafa kaldırıp HDP Eş Genel Başkanı'nı yayına almaları dikkat çekici. Üstelik de "Mithat Hoca" şeklindeki samimi jestlerle...

        "GEÇEN SEFER EŞEĞE OYNADILAR..."
        Evet, geçen sefer eşeğe oynadıkları için beşinci ayakta yatmış, hevesleri kursaklarında kalmıştı.
        Bu kez işi çok sıkı tutuyorlar.
        Kime sorsam "Turgay Bey'in haberi bile yok, bu işlerle ilgilenmez" diyor. Grubun 6'lı Masa'ya bu kadar açıktan yanlamasının Kenan Tekdağ'ın operasyonu olduğunu söylüyor.

        SERVET İNGİLTEREYE AKTI
        Ama neticede sermayesi yurtdışında olan bir yayın grubu. Ciner servetini İngiltere'ye akıtmış bir işadamı. Yani bayağı bayağı "yabancı bir yayın kuruluşu"ndan bahsediyoruz.

        İllaki işlerini emanet ettiği yöneticisine gelen tüyonun, Londra'nın sahiplerinin bu seçimlerde kulaklara fısıldadıklarıyla aynı olması Ciner'in gözünden kaçmamıştır.
        Öyle ya, kendi kanallarını izlemiyorsa da kumar masasındaki tercihini dünyaya ilan eden "memleketinin ajansı Reuters"a falan da mı denk gelmiyor?"

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        Haberler Güncel Ciner'in 6'lı sevdası! Turgay Ciner'e Londra'dan ne fısıldadılar... Medya operasyonunu Kenan Tekdağ mı çekiyor?
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