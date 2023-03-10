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    • 10.03.2023 16:29
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    Başkan Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

    Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü!

    Başkan Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

    İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ATILABİLECEK ADIMLAR ELE ALINDI

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ankara'da yapılan görüşmelerde, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

    Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları başta olmak üzere, ittifakı ilgilendiren konuların ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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