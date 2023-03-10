Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.03.2023 12:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2023 19:51
    ABONE OL

    AK Parti'den Yeniden Refah'a ziyaret | Binali Yıldırım'dan ziyaret sonrası flaş açıklamalar

    AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştiriyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erbakan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Yıldırım, "Önümüzdeki seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk, verimli bir görüşmeydi. İnşallah bu seçimlerde birlikte yol yürümek istiyoruz." dedi. Başkan Erdoğan'ın bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğinin sinyalini veren Mustafa Destici HDP ile yakın temas içinde olan koalisyonu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrını eleştirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Cumhur genişliyor!

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti.

    Yıldırım ve Yavuz, Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

    AK PARTİ İLE YENİDEN REFAH PARTİSİ ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME! I VİDEO İZLE

    Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağını hatırlattı.

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gerekli seçim takvimini paylaşacağını aktaran Yıldırım, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.


    BU SEÇİMLERDE BİRLİKTE YOL YÜRÜYELİM
    Partiler arası görüşme trafiğinin yoğunlaşmaya başladığını anlatan Yıldırım, Yeniden Refah Partisini ziyaretlerinde seçimlere yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

    Binali Yıldırım, "Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır. Bize gösterdikleri bu sıcak ilgi ve ev sahipliği için bir kez daha Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

    BİNALİ YILDIRIM'DAN YENİDEN REFAH'A ZİYARET SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR I VİDEO İZLE



    "EN KISA ZAMANDA CEVAP VERECEĞİZ"
    Ziyaret dolayısıyla AK Parti heyetine teşekkür eden Fatih Erbakan ise görüşmede seçimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

    Erbakan, şu görüşleri dile getirdi:

    "Kendileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın selamlarını bizlere ilettiler ve önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde, 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de yetkili kurullarımızda bu teklifi, bu daveti değerlendireceğiz, istişare edeceğiz. Kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak nasip olur, hayırlı sonuçlara vesile olur. Tekrardan bu nazik ziyaretlerinden dolayı, bu tekliflerinden, davetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum."



        BAŞKAN ERDOĞAN'IN AKSAKAL İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR
        Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, Başkan Erdoğan'ın bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Önümüzdeki günlerde böyle bir görüşme olur mu olmaz mı bilmemekle birlikte, bir görüşme talebi gelirse bunu DSP kurullarında değerlendiririz" demişti. 6'lı koalisyonun terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine tepki gösteren Aksakal, "HDP ile diyalog algısına DSP aldanacak değildir." ifadelerini kullanmıştı.


        DESTİCİ A HABER'DE GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bugün A Haber ekranlarının konuğu oldu.

        Başkan Erdoğan ile yaptığı konuşmaya ilişkin detayları aktaran Destici Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğinin sinyalini verdi.

        Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları:

        "Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kararını verecek. Gerekli imzayı atacak ve yine aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ve bundan sonrası iki ay sonrası ilk Pazar'a denk gelen gün olan 14 Mayıs'ta da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri gerçekleştirilecek. Öncelikle ülkemize milletimize, devletimize, vatandaşlarımıza, seçmenlerimize seçime katılacak partilere adaylara şimdiden hayırlı olmasını niyaz ediyorum.

        Çünkü çok zor bir süreçten geçiyoruz bu normal bir seçim olmayacak çünkü ülkemiz 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı. 11 ilimiz onlarca ilçemiz yüzler binlerce köyümüz maalesef bu depremden olumsuz etkilendi. 46 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Bir kez daha onlara Allah'tan rahmet diliyorum. On binlerce yaralımız vardı bir kısmının tedavileri devam ediyor ağır olanlar var onlara Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Geride kalanlara da sağlık sıhhat ve sabır diliyorum.

        Devletimiz vatandaşımız devlet-millet iş birliği ile ilk günden itibaren önce enkazda olanları canlı olarak çıkarma gayreti verildi. Daha sonra naaşlar alındı barınma ihtiyacı yiyecek ihtiyacı giyecek ihtiyacı ısınma ihtiyacı şimdi bunlar elhamdülillah büyük çoğunlukla sağlanmış vaziyette. Çok az noktalarda çadırdır konteynerdir bu ihtiyaçlar var. Biz sürekli bölgedeyiz. Bunlar da süratle tamamlanıyor.

            İnşallah bu zor süreci de devlet millet dayanışması içinde el birliğiyle atlatacağız. Yaralarımızı da birlikte saracağız. Birlikte iyileştireceğiz. Geride kalanlarımıza da birlikte sahip çıkacağız. İşte böyle bir süreçte seçime gidiyoruz. Bu seçim diğer seçimler gibi müziklidir seçim otobüsleri büyük programlar bunları görmeyeceğimizi düşünüyorum. En azından biz Cumhur İttifakı olarak seçimi daha çok deprem bölgesi hassasiyetiyle geçireceğiz. Ümidimiz BBP olarak dün Sayın Cumhurbaşkanımızla önce yarım saatten fazla ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Burada gündemimizin ağırlıklı konusu deprem, depremde yaşananlar, bizim izlenimlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri bunları istişare ettik. Daha sonra Türkiye'nin gündemindeki belli konuları görüştük."

            3-4 PARTİ İLE GÖRÜŞMELER VAR
            3-4 parti ile görüşmeler gerçekleştirildiğini biliyorum diyen Destici, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi konusunda "Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır, bunu daraltamayız." İfadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İngiliz 6’lı koalisyona kabine belirliyor!
            Haberler Güncel AK Parti'den Yeniden Refah'a ziyaret | Binali Yıldırım'dan ziyaret sonrası flaş açıklamalar
                SON DAKİKA