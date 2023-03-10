AK Parti'den Yeniden Refah'a ziyaret | Binali Yıldırım'dan ziyaret sonrası flaş açıklamalar





BAŞKAN ERDOĞAN'IN AKSAKAL İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, Başkan Erdoğan'ın bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Önümüzdeki günlerde böyle bir görüşme olur mu olmaz mı bilmemekle birlikte, bir görüşme talebi gelirse bunu DSP kurullarında değerlendiririz" demişti. 6'lı koalisyonun terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine tepki gösteren Aksakal, "HDP ile diyalog algısına DSP aldanacak değildir." ifadelerini kullanmıştı.



DESTİCİ A HABER'DE GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bugün A Haber ekranlarının konuğu oldu.

Başkan Erdoğan ile yaptığı konuşmaya ilişkin detayları aktaran Destici Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğinin sinyalini verdi.