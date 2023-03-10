AK Parti'den Yeniden Refah'a ziyaret | BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Erdoğan ile ne konuştu?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.
SAAT BELLİ OLDU
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ve Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erbakan ile bir araya gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AKSAKAL İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR
Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, Başkan Erdoğan'ın bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Önümüzdeki günlerde böyle bir görüşme olur mu olmaz mı bilmemekle birlikte, bir görüşme talebi gelirse bunu DSP kurullarında değerlendiririz" demişti. 6'lı koalisyonun terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine tepki gösteren Aksakal, "HDP ile diyalog algısına DSP aldanacak değildir." ifadelerini kullanmıştı.
DESTİCİ A HABER'DE GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bugün A Haber ekranlarının konuğu oldu.
Başkan Erdoğan ile yaptığı konuşmaya ilişkin detayları aktaran Destici Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğinin sinyalini verdi.
Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları:
"Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kararını verecek. Gerekli imzayı atacak ve yine aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ve bundan sonrası iki ay sonrası ilk Pazar'a denk gelen gün olan 14 Mayıs'ta da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri gerçekleştirilecek. Öncelikle ülkemize milletimize, devletimize, vatandaşlarımıza, seçmenlerimize seçime katılacak partilere adaylara şimdiden hayırlı olmasını niyaz ediyorum.