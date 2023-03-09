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    • 09.03.2023 17:55
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    • 09.03.2023 17:55
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    Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşme Brüksel'de başladı

    Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda başladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki görüşme başladı!

    İspanya'nın başkenti Madrid'de Haziran ayında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine yönelik imzalanan üçlü memorandum çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın üçüncü toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda başladı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Türkiye aleyhi protestolar nedeniyle durdurulan ve bugün yeniden başlatılan üçlü görüşmede Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar temsil ediyor. Toplantıda, üç ülke arasında Madrid'de imzalanan üçlü memorandumdaki taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği ele alınacak. Kritik görüşme sonrası ülke temsilcilerinin basın açıklaması yapması bekleniyor.

    TÜRKİYE GÖZLE GÖRÜLÜR ADIM BEKLİYOR

    Madrid'de imzalanan memorandumda NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, terör örgütü PKK başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu. Üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde iş birliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve iş birliği mekanizması tesis edeceklerini belirtirken, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

    Ayrıca memorandumda Finlandiya ve İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosu bulunmadığını teyit ederken, bu konuda Türkiye'yle dayanışma ve iş birliği içinde hareket edeceklerini duyurmuştu.

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    Haberler Güncel Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü görüşme Brüksel'de başladı
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