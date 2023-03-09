Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.03.2023 09:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2023 09:58
    ABONE OL

    İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye operasyon: Gözaltına alındılar

    Fetullahçı Terör Örgütü'n yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bylock kullanıcısı ve örgüt içerisinde yönetici oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul ve Ankara’da FETÖ’ye operasyon!

    İstanbul ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

    BANK ASYA VE BYLOCK KULLANICISI ÇIKTILAR
    İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Bylock kullandıkları, örgütün bölge evlerinde yönetici olarak çalıştıkları ve örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'da hesapları oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    11 GÖZALTI
    İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Devreye Amerika girdi
    Haberler Güncel İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye operasyon: Gözaltına alındılar
        SON DAKİKA